Expertos prevén auge prolongado de la industria armamentística alemana 

Núremberg (Alemania), 6 sep (dpa) – El director del área de investigación de previsiones y análisis macroeconómicos del instituto IAB, Enzo Weber, prevé un auge prolongado de la industria armamentística alemana, según declaró a la agencia dpa.

La tendencia al alza del sector será sostenible y continuará previsiblemente durante muchos años, según declaró el experto del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional (IAB) de Núremberg.

Una empleada fabrica munición de artillería de 155 mm en la nueva planta de Rheinmetall en Baja Sajonia. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Debido a la excepción en el «freno de la deuda» para los gastos de defensa, las posibilidades de financiación están garantizadas, afirmó Weber. Según un estudio en el que participó el IAB, se podrían crear hasta 200.000 puestos de trabajo si Alemania aumentara sus gastos de defensa financiados con deuda del 2 % al 3 % del producto interior bruto (PIB).

«Ahora todo depende de si solo se gasta dinero o si también se logra una renovación industrial», afirmó Weber en referencia a las posibilidades de financiación del Gobierno federal. El Estado también debe utilizar los fondos para crear competencia e innovación e impulsar un cambio de tendencia en la industria, dijo.

A diferencia del resto de la industria en Alemania, Weber considera que el sector armamentístico lleva unos dos años en auge, con un aumento significativo de las cifras de empleo. El número de ofertas de trabajo también está aumentando, mientras que en el resto de la industria está disminuyendo considerablemente.

Muchos más candidatos en las empresas de armamento

En el caso del grupo armamentístico Rheinmetall, por ejemplo, el número de solicitantes ha aumentado continuamente en los últimos años, según un portavoz.

Si en 2021 se recibieron alrededor de 59.000 solicitudes procedentes de Alemania, en 2024 ya eran 175.000. Solo en la primera mitad de este año se han recibido 120.000 solicitudes procedentes del país.

Según estos mismo datos, el fabricante de tanques y sistemas antiaéreos ha contratado a unos 500 nuevos empleados al mes desde principios de año. Actualmente se buscan principalmente empleados en las áreas de desarrollo de productos y producción, como ingenieros o mecatrónicos.

Cambio en la percepción de la industria de defensa

El proveedor de armamento Renk, con sede en Augsburgo, también quiere seguir aumentando su plantilla en los próximos años. Sin embargo, dado que han aumentado considerablemente la eficiencia de la producción, no se necesitan tantos empleados como se pensaba en 2023, según ha comunicado un portavoz.

El conglomerado Diehl registró asimismo un aumento en el número de candidatos para su división de armamento. En los últimos años, se han contratado continuamente varios cientos de personas en la división de defensa del grupo, según informó una portavoz, y en 2024 fueron más de 1.000. Las contrataciones continuarán en esta magnitud y la tendencia se mantendrá en 2026.

Según la empresa, se está registrando un cambio de imagen de la industria de defensa entre los solicitantes de empleo y en gran parte de la sociedad. Entre otras cosas, Diehl fabrica el sistema de defensa antiaérea Iris-T, que también se utiliza en Ucrania.

Potencial en la industria automovilística y de proveedores

Weber ve potencial en este contexto también para la industria de defensa en los empleados de la industria automovilística y de proveedores, que actualmente atraviesan dificultades.

Sus trabajadores cualificados son atractivos para las empresas de defensa. «El asesoramiento, la colocación y la formación específica pueden ayudarles a afianzarse en una industria que es nueva para ellos».

Sin embargo, el sector de la defensa es demasiado pequeño para detener por sí solo la tendencia a la baja de la industria en Alemania, donde unas 17.000 personas trabajan actualmente en la industria de defensa.

«Se trata de empresas que fabrican armas y municiones o vehículos de combate y no sólo proveedores de neumáticos, por ejemplo, o empresas que producen sistemas de comunicación que pueden utilizarse con fines civiles y militares», explicó Weber.

Con información de Agencia DPA