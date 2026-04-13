Automotriz china presenta su vehículo eléctrico en el cierre del Argentina Polo Tour

BUENOS AIRES, La automotriz china Geely presentó este domingo su SUV eléctrico EX5 en Argentina, en el marco de la final del Argentina Polo Tour, en una jornada que combinó deporte de alto nivel con innovación tecnológica.

El evento, realizado en el Ellerstina Polo Club, provincia de Buenos Aires, tuvo lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de un deporte considerado entre los de mayor tradición y prestigio en el país sudamericano.

En ese contexto, la final deportiva funcionó como plataforma para que la firma impulsara su desembarco en el país y acercara al público su propuesta de movilidad sustentable.

La compañía realizó pruebas de manejo del modelo, permitiendo a invitados y aficionados experimentar de primera mano las características del vehículo, en una estrategia orientada a posicionar su tecnología en un segmento en crecimiento.

El EX5 fue presentado como el primer modelo eléctrico de la marca dentro del mercado argentino y como parte de su estrategia internacional en vehículos de nueva energía.

De acuerdo con la compañía, el modelo se comercializa en más de 90 países y fue desarrollado sobre la Arquitectura Eléctrica Inteligente Global, que prioriza la eficiencia energética, seguridad y optimización del espacio.

«Estamos muy contentos de estar presentando Geely en Argentina y nada menos que su vehículo más vendido en el mundo.

Argentina es un mercado estratégico para la marca en la región y con este paso damos inicio a un plan de cinco años con foco en el desarrollo del mercado de autos eléctricos e híbridos», afirmó Juan Azamendia, director general de Autos Sustentables del Sur, representante oficial de la marca en Argentina.

En diálogo con Xinhua, Azamendia agregó que las 200 unidades que han llegado son cien por ciento eléctricas y se espera el arribo al país de otras 200 unidades de un modelo nuevo a combustión en mayo y un modelo híbrido que va a llegar antes de que finalice junio.

«La electromovilidad ya no es el futuro sino el presente. Y, si bien a Argentina le falta desarrollar la infraestructura, yo creo que la competencia ayuda a que este avance hacia la electromovilidad se acelere, por eso decimos que el futuro ya llegó», precisó.

En la actualidad, Geely cuenta con una red de 16 concesionarias distribuidas en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chaco y Entre Ríos, explicó Azamendia.

La compañía prevé ingresar este año 500 unidades y ampliar su oferta en 2027 con nuevos modelos, en línea con su estrategia de crecimiento en la región, agregó.

Confirmado.net – Xinhua