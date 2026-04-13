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Vance regresa a EE.UU. sin alcanzar acuerdo con Irán
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April 13, 2026

Vance regresa a EE.UU. sin alcanzar acuerdo con Irán

  • abril 13, 2026
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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció el domingo (12.04.2026) que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la «oferta final y mejor».

«Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo», declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

«Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan», declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un «compromiso firme» iraní de renunciar a las armas nucleares.

Irán rechaza «exigencias irrazonables» de Washington

Por su parte, la televisión estatal iraní informó que las «exigencias irrazonables» de Estados Unidos no permitieron un avance delas negociaciones en Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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