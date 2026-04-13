«Terrible para la política exterior»: Trump arremete contra el papa León XIV

El mandatario estadounidense aseguró que, de no ser por su presencia en la Casa Blanca, el actual líder de la Iglesia católica no estaría al mando en el Vaticano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó un duro mensaje dirigido al papa León XIV en respuesta a su llamado a los líderes del mundo de detener la guerra desatada en Oriente Medio tras las agresiones estadounidenses e israelíes contra Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.Julia Demaree Nikhinson / AP

«El papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la Administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad. Me cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque Louis es un auténtico seguidor de MAGA. ¡Él lo entiende, y Leo no!», escribió este domingo en su cuenta de TruthSocial.

«No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares«, añadió.

«León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Desafortunadamente, la debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me agrada, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos», arremetió Trump contra el santo padre.

«León debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia católica!», sentenció el mandatario estadounidense.

Tensiones entre Washington y el Vaticano por la agresión a Irán

Medios estadounidenses dieron a conocer que, en una reunión celebrada en enero, el Pentágono advirtió a un alto diplomático vaticano sobre el poderío militar de Estados Unidos y exigió que la Iglesia se alineara con Washington respecto a la guerra en Irán .

. El viernes, León XIV escribió en su cuenta de X: « Dios no bendice ningún conflicto . Quien sea discípulo de Cristo, el príncipe de la paz, jamás estará del lado de quienes una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas».

. Quien sea discípulo de Cristo, el príncipe de la paz, jamás estará del lado de quienes una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas». El Pentágono negó las versiones más agresivas sobre la reunión y calificó el reportaje como «altamente exagerado y distorsionado«. Un portavoz del Departamento de Guerra aseguró que el encuentro con el alto diplomático vaticano fue «respetuoso y razonable», y reafirmó que Estados Unidos «da la bienvenida a un diálogo continuo con la Santa Sede”.

Confirmado.net – RT