Exportación de autos eléctricos chinos se duplicó en un año

Los coches eléctricos fabricados en China gozan de una popularidad creciente a nivel mundial: las exportaciones de vehículos eléctricos de la República Popular China aumentaron un 100% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, según anunció el jueves la Federación China de Fabricantes de Automóviles (CPCA). El incremento en el caso de los coches híbridos es aún mayor, con un aumento de casi el 200%. Esto se debe principalmente a sus precios relativamente bajos.

En cifras, fabricantes chinos como BYD, Leapmotor, Nio y Xpeng exportaron 183.000 coches totalmente eléctricos y 154.000 coches híbridos en marzo.

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«Debido al aumento de los precios del petróleo, los vehículos híbridos enchufables chinos están ganando una considerable popularidad en todo el mundo», explicó la CPCA. Los fabricantes chinos obtuvieron «muy buenos resultados», especialmente en el sudeste asiático y en América Central y del Sur.

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