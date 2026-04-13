Perú extiende votación al lunes en mesas que no abrieron

La autoridad electoral dijo que unos 52.000 ciudadanos se quedaron sin votar por problemas en la distribución del material.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú , máximo ente electoral del país, decidió este domingo (12.04.2026) ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta el lunes 13 a las 18:00 horas (23:00 GMT) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentan en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y «con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto».

El JNE informó que se amplió la jornada electoral para que unas 52.000 personas se quedaran sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.

De acuerdo al informe de la ONPE, encargada de organizar las elecciones, se lograron instalar finalmente el 99,8% de las mesas electorales, mientras que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior que no pudieron instalarse.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.

Confirmado.net – DW