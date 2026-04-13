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April 13, 2026

Colombia desgravará importaciones ecuatorianas «necesarias» para el país

  • abril 13, 2026
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la exención arancelaria para importaciones ecuatorianas «necesarias» para su país.

«El gobierno Colombiano permitirá que producción ecuatoriana necesaria para Colombia entre a cero por ciento de arancel», publicó Petro en la red social X  el sábado.

Un día antes, la Presidencia colombiana avanzó que el Gobierno de Petro impondrá «aranceles del 100% a todos los productos provenientes de Ecuador, en respuesta a la medida similar que anunció el presidente del vecino país, Daniel Noboa».

La ministra de Comercio, Industria y Turismo colombiana, Diana Marcela Morales Rojas, reconoció sin embargo que «aún siguen abiertos los canales de diálogo entre los dos países para superar las diferencias».

El jueves, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció que el arancel a las importaciones provenientes de Colombia pasaría del 50 por ciento al 100 por ciento a partir del 1 de mayo «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza».

El 1 de febrero Ecuador estableció una tasa de seguridad del 30 por ciento para las importaciones colombianas y el 1 de marzo la elevó al 50 por ciento, a fin de presionar al Gobierno vecino para que reforzara la presencia militar en la zona limítrofe común.

Colombia respondió en reciprocidad, con el cobro de un 30 por ciento a los productos del país vecino, la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, además de la prohibición de las importaciones de productos agrícolas ecuatorianos como el arroz, aguacate y atún, entre otros.

El jueves, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, había señalado que las mesas técnicas para buscar una solución a la llamada guerra de aranceles se habían suspendido aunque ratificó la voluntad de diálogo con el Gobierno de Petro.

Además, el miércoles, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Wong, luego de que Petro calificara como un preso político al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018), quien permanece en una cárcel de máxima seguridad.

Actualmente, ambos países mantienen un litigio ante la Comunidad Andina luego que Colombia interpusiera una demanda a Ecuador por incumplimiento de las normas del bloque.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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