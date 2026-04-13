Irán advierte contra «ilegal» el bloqueo naval de EE. UU.

Las Fuerzas Armadas iraníes declararon este lunes (13.04.2026) que el bloqueo naval estadounidense en aguas internacionales es «ilegal» y «equivale a actos de piratería».

«Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el golfo de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo», dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por medios estatales.

Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando «con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz», sin permitir el paso de «embarcaciones vinculadas al enemigo». Otras embarcaciones, «respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho», aseguró.

Estados Unidos anunció ayer que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 14.00 GMT. El anuncio se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EE. UU. bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus «ambiciones nucleares», al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

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