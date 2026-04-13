Precios de combustibles serían más altos sin esquema de estabilización

El mecanismo empleado por la ARCH establece techos para aumentar o reducir los valores de las gasolinas y el diésel, en relación con el precio del petróleo.

A partir de las 00:00 del domingo 12 de abril están vigentes los nuevos precios de los combustibles. Los valores se incrementaron por el aumento del petróleo en mercados internacionales debido a la guerra en Irán.

Los precios en las estaciones de servicio permanecerán hasta el 11 de mayo. Cambiaron de la siguiente manera:

Gasolinas extra y extra con etanol (ecopaís), de $ 2,89 subieron a $ 3,024 por galón.

Diésel prémium pasó de $ 2,828 a $ $ 2,962 por galón.

El precio sugerido de la gasolina súper —que está liberado— subió de $ 3,62 a $ $ 4,57.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) fija cada mes los costos con base en el esquema de estabilización de precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel prémium, que toma como referencia la valoración internacional del petróleo WTI (crudo marcador para Ecuador).

Para los precios de los combustibles que ya están vigentes, se usó el precio promedio del crudo de marzo.

La fórmula que usa la ARCH no permite que el valor suba más allá del 5 % ni que baje hasta el 10 % mensualmente, en relación con el WTI.

Sin el esquema de estabilización, los precios de los combustibles en Ecuador serían más altos, considerando que, por el conflicto bélico en Medio Oriente, el petróleo ha llegado a cotizar por sobre los $ 100 por barril en marzo y abril.

Así lo describió José Luis Fuentes, docente de la Universidad de las Américas (UDLA), quien señaló que el mecanismo empleado en el país “amortigua” de cierta manera el impacto alcista del mercado internacional, cuyo efecto en otros países se ha traducido en mayores precios para los consumidores finales, como en Estados Unidos.

“La existencia de un piso y un techo reduce el impacto para el consumidor. De todas maneras, el Estado termina absorbiendo el golpe a través de los ingresos fiscales. En muy poco tiempo, el precio del barril del petróleo pasó de entre $ 60 y $ 70 a $ 100 o hasta $ 110″, observó Fuentes.

El experto anotó que otras alternativas para mitigar las consecuencias de las variaciones repentinas del crudo están relacionadas con el incremento de la producción interna de derivados —para reducir las importaciones—, así como aumentar las reservas estratégicas de petróleo y la aplicación de políticas de eficiencia energética, entre otras.

Medidas de ese estilo están siendo adoptadas por algunos países para apaciguar la volatilidad constante e incertidumbre del mercado petrolero mientras continúa el conflicto en Irán, anotó Fuentes.

Con el esquema, los nuevos precios de las gasolinas extra y ecopaís tienen un subsidio estatal de $1,60 por galón, precisó Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Para el 12 de abril, el crudo WTI se ubicó en $ 96,57 por barril, según portales internacionales especializados.

Ese monto sobrepasa al estimado de $ 53,47 por barril que el Gobierno ecuatoriano usó para el presupuesto fiscal de 2026.

Volver a los subsidios totales de las gasolinas no es una opción que beneficie al país, comentó Fuentes, porque con los altos precios del crudo los recursos de la caja fiscal se verían afectados.

El Gobierno no contempla retomar las subvenciones a los combustibles. El presidente Daniel Noboa descartó esa posibilidad, en una entrevista con Bloomberg. (I)

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