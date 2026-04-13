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April 13, 2026

Tenis.-Alcaraz pierde el número uno y Sinner regresa a lo más alto

  • abril 13, 2026
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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Carlos Alcaraz ha bajado este lunes al puesto número dos del ranking ATP después de caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo, en la que fue derrotado por el italiano Jannik Sinner (7-6(5), 6-3), que recupera el número uno del mundo 25 semanas después de perderlo tras las final del Abierto de Estados Unidos.

Jannik Sinner vuelve a ocupar el primer puesto del ranking ATP. El tenista italiano ha encadenado victorias en los tres primeros Masters 1000 de la temporada, el último el pasado domingo en Montecarlo. Victorias que, sumadas al bajón de resultados de Carlos Alcaraz y la gran cantidad de puntos que ha podido sumar después de la sanción que le impidió competir el pasado curso en este tramo de la temporada, le ha permitido recuperar el número uno 25 semanas después.

La distancia entre el italiano y el murciano es de 110 puntos, por lo que el resultado de ambos en los siguientes dos Masters 1000, Madrid y Roma, marcará quien llega como número uno a Roland Garros, siendo favorito para lograrlo Jannik Sinner. Eso sí, Alcaraz podría recuperar al final de esta misma semana el trono mundial si levanta su tercer Conde de Godó, ya que sumaría 13410 puntos por los 13350 de Sinner.

Un cuanto al resto del Top 10, el ascenso más significativo es el del canadiense Felix Auger-Aliassime (5), que iguala su mejor puesto. Además, los estadounidenses Ben Shelton (6) y Taylor Fritz (8) sacan del Top 8 al italiano Lorenzo Musetti, que baja cuatro puestos hasta el noveno. Más atrás se encuentra el segundo español del ranking, Alejandro Davidovich, que baja al 23 después de su prematura eliminación en Montecarlo.

En cuanto al resto de españoles, Jaume Munar baja un puesto hasta el 38, Rafa Jodar (55) se acerca a un Top 50 que alcanzaría si gana algún partido en el Godó, y Roberto Bautista (93) y Pablo Carreño (94) cierran la nómina de españoles dentro del Top 100.

En el ranking WTA no hay grandes cambios después de una semana marcada por las eliminatorias de Billie Jean King Cup. Así, Aryna Sabalenka continúa en lo más alto seguida de Elena Rybakina, Coco Gauff e Iga Swiatek, siendo Mirra Andreeva, que se coloca novena tras ganar en Linz, el único cambio dentro del Top 10.

Para encontrar a las tenistas españolas hay que bajar al puesto 31, donde se encuentra Cristina Bucsa, mientras que Jessica Bouzas (47) completa la representación nacional en el Top 100. Por su parte, Paula Badosa, que disputará esta semana el torneo de Stuttgart, se encuentra en el puesto 106.

Con información de EUROPA PRESS

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