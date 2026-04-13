Gasolina más cara en Ecuador: el costo del transporte escolar se encarece

La Ecopaís está a $ 3,024. El incremento en la Súper es de 34 %. En la práctica hay costos altos y quejas de ciudadanos. El taxi recibe compensación

Ecuador empieza a sentir en sus bolsillos los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Esta guerra encareció el precio del petróleo y, por lo tanto, los combustibles a nivel mundial cuestan más, y el país no es la excepción.

Desde ayer se aplican nuevos precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del crudo. Actualmente, la gasolina extra y ecopaís se ubica en 3,024 dólares por galón, mientras que el diésel premium cuesta 2,962 dólares.

La gasolina súper registró el mayor incremento, al pasar de 3,41 a 4,57 dólares; es decir, un alza del 34 %. Los valores responden al sistema de bandas que ajusta mensualmente los precios según referencias internacionales, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que en abril ha superado los 110 dólares por barril.

Uno de los primeros impactos económicos se palpa a nivel de los expresos escolares, a propósito del inicio del período escolar en la Costa, los padres de familia ya están recibiendo la advertencia de que el servicio costará más. “Mi sobrino vive y estudia en el sur de Guayaquil; pagaba 50 dólares por ida y vuelta y este año el costo será de 60 dólares. Un incremento de 10 dólares es bastante”, señaló Rosa Sanyer, ciudadana.

¿Con el combustible más caro se formará una cadena que empuje a que todo cueste más? “No debería ocurrir. Cuando subió el diésel, eso no tuvo un impacto significativo en la inflación y es lo mismo que se espera ahora”, opinó el analista económico Jorge Calderón.

Esta apreciación contrasta con una realidad en la que el ciudadano percibe que sus gastos han aumentado. Sobre esto, Calderón señaló que se trata de un efecto de especulación y no directamente del precio del combustible, que puede subir hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %.

Algunos ciudadanos han señalado que el costo del servicio de taxi ahora es mayor. “La carrera mínima la cobran en 2,50 dólares y no en 2 dólares como antes”, se quejó Valeria Vargas, usuaria.

No obstante, “el alza del precio de la gasolina no debería trasladarse automáticamente al costo de las carreras de taxi”, dijo a Diario EXPRESO el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, Jorge Gómez.

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