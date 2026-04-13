Siniestro de tránsito deja cinco fallecidos y 29 heridos en el suroccidente de Ecuador

Cinco personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas este domingo en un siniestro de tránsito registrado en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, en el suroccidente del país.

«Según la información levantada en el sitio y las posteriores actualizaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), este siniestro dejó un saldo de 29 heridos, quienes fueron trasladados hasta una casa de salud de la localidad para recibir atención médica. Asimismo, se confirma el fallecimiento de cinco personas a causa de este hecho», informó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) en un boletín de prensa difundido en la red social X.

BOLETÍN 📰 | ECU 911 coordinó atención ante siniestro de tránsito en Santa Elena 🚨 pic.twitter.com/wdjk5IqcR6 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) April 12, 2026

El informe precisa que en el siniestro estuvieron involucrados un vehículo liviano y un bus de pasajeros.

La colisión ocurrió en la vía a Santa Elena, hasta donde fueron desplegados recursos de la CTE, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y los cuerpos de bomberos de localidades aledañas.

El teniente coronel John Intriago García, jefe de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), anotó que este fue un «choque frontal excéntrico de gran magnitud», según publicó el medio digital Primera Plana.

Con información de AGENCIA SPUTNIK