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Así será el horario del Pico y Placa en Quito para este viernes, 13 de marzo de 2026
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March 13, 2026

Así será el horario del Pico y Placa en Quito para este viernes, 13 de marzo de 2026

  • marzo 13, 2026
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Los vehículos que deben acatar la medida de prohibición de circulación son automóviles y motocicletas.

La capital de los ecuatorianos mantiene un sistema de circulación vehicular denominado Pico y Placa, lo que implica que los conductores quiteños deben evitar movilizarse en sus vehículos en los horarios restringidos por día y por placa.

Pico y Placa en Quito. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERS0 Foto: Carlos Granja Medranda

Así, el viernes, 13 de marzo la circulación para los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0 queda restringida de 06:00 a 09:30, por la mañana, y de 16:00 a 20:00, por la tarde y noche.

Los vehículos que deben acatar la medida de prohibición de circulación son automóviles y motocicletas.

Multa por circular durante Pico y Placa

Los conductores que infrinjan la norma por primera vez pueden recibir una multa de $ 72,30, que es el 15 % del salario básico unificado (SBU).

La segunda vez la sanción asciende a $ 144,60, es decir, el 30 % del SBU.

En la tercera infracción se debe pagar $ 241, lo que representa la mitad de un SBU ($ 482 para el año 2026).

Tras la aprobación de las reformas a la ordenanza que regula la restricción vehicular en Quito, se prohíbe la retención de los vehículos que circulen en horario del Pico del Placa.

Pico y Placa por días

La restricción de placas es de dos dígitos por cada día de la semana.DíasPlacas que no circulan Lunes Placas terminadas en 1 y en 2 Martes Placas terminadas en 3 y en 4 Miércoles Placas terminadas en 5 y en 6 Jueves Placas terminadas en 7 y en 8 Viernes Placas terminadas en 9 y en 0 Los días feriados y de fin de semana hay libre circulación vehicular en Quito y alrededores, porque no hay régimen de Pico y Placa.

Cuatro contraflujos

Además del funcionamiento de la estrategia Pico y Placa, en la ciudad se realizan contraflujos en cuatro vías de Quito para disminuir la congestión vehicular.

Estos cuatro contraflujos se activarán toda la semana y en dos horarios, por la mañana y por la tarde, con horarios diferentes por vías.

Avenida Velasco IbarraPor la mañana, de 06:00 a 08:30: en sentido sur-norte, desde la avenida Napo (colegio Montúfar) hasta el mirador de La Tola, que está a la altura del Instituto Tecnológico Universitario Quito.

Por la tarde, de 17:00 a 19:00: en sentido norte-sur, desde el redondel del coliseo Rumiñahui hasta la calle Remigio Crespo Toral (entrada a La Tola), en el sector El Trébol.

Autopista General RumiñahuiPor la mañana, de 06:30 a 08:30: desde el sector Cuscungo hasta la avenida Pichincha, sector El Trébol.

Por la tarde, de 16:30 a 19:30: desde la avenida Pichincha, sector El Trébol, hasta la autopista General Rumiñahui, sector Cuscungo.

Avenida Mariscal SucrePor la mañana, de 06:30 a 08:00: desde el sector de la parada del corredor suroccidental de San Diego hasta la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria.

Por la tarde, de 16:30 a 18:00: desde la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria hasta el sector de la parada del corredor suroccidental de San Diego.

Túnel GuayasamínPor la mañana, de 07:00 a 08:30: desde las avenidas Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar hasta las avenidas 6 de Diciembre y Oswaldo Guayasamín.

Por la tarde, de 16:00 a 19:30: desde las avenidas 6 de Diciembre y Oswaldo Guayasamín hasta las avenidas Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar. (I)

Confirmado.net – El Universo

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