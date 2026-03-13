Serbia confirma que posee misiles supersónicos chinos

La televisión estatal serbia RTS aseguró este jueves (12.03.2026) que Serbia se ha convertido en el primer país de Europa en obtener misiles balísticos hipersónicos, de producción china, tras comprar misiles aire-tierra del tipo CM-400 para sus cazas MiG-19.

Fotos de estos misiles chinos en un MiG-29 de la Fuerza Aérea Serbia fueron publicadas esta semana por el foro militar online serbio ‘MyCity Military’.

El presidente serbio Aleksandar Vucic confirmó el jueves por la noche que su país posee los misiles supersónicos chinos.

«Tenemos cosas que no mostramos», declaró Vucic a la radiotelevisión nacional serbia cuando le preguntaron por el armamento.

«Tenemos un número importante de esos misiles y tendremos aún más», añadió.

Declinó ofrecer más detalles, pero dijo que eran «extremadamente caros» y «extremadamente eficaces».

Considerados la versión de exportación del YJ-12 chino, los expertos creen que los misiles pueden alcanzar velocidades hipersónicas.

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