Aquiles Álvarez endurece su mensaje contra Godoy y alerta sobre el rumbo del país

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, profundizó sus críticas al sistema de justicia al referirse de forma directa a la defensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, con un mensaje cargado de ironía, confrontación política y advertencias sobre el deterioro institucional que atraviesa Ecuador.

Un mensaje sin matices ni ambigüedades

En su cuenta oficial de X, Aquiles Álvarez publicó un mensaje que fue leído como un desafío abierto al poder judicial y a los sectores que respaldan la permanencia de Mario Godoy en la Judicatura.

El alcalde no solo cuestionó la situación del país, sino que utilizó un tono frontal y provocador al señalar:

“Lo triste, grave, muy penoso es que el país se va a la deriva.

Lo mejor que me puede pasar es que se quede en el cargo.

No te tengo miedo ni a ti ni a nadie, quédate Godoy”.

La estructura del mensaje revela una doble lectura: por un lado, una crítica directa a la crisis institucional; y por otro, una ironía política que sugiere que la permanencia de Godoy expone con mayor claridad el deterioro del sistema judicial

Ironía política y crítica a la institucionalidad

El pronunciamiento de Álvarez no se limita a una confrontación personal. La frase “lo mejor que me puede pasar es que se quede en el cargo” ha sido interpretada como una denuncia implícita sobre la pérdida de credibilidad de la Judicatura y la normalización de prácticas cuestionadas dentro del sistema de justicia.

Al afirmar que “no le tiene miedo a nadie”, el alcalde refuerza un discurso de confrontación directa frente a las estructuras de poder, en un momento en que amplios sectores de la ciudadanía expresan desconfianza hacia los organismos de control y la independencia judicial.

La Judicatura bajo presión y escrutinio público

Las declaraciones llegan en un contexto de alta tensión política, donde el Consejo de la Judicatura enfrenta cuestionamientos por su rol en procesos disciplinarios, disputas internas y supuestas presiones políticas.

En ese escenario, el mensaje de Álvarez se suma a una narrativa más amplia que advierte sobre el debilitamiento del Estado de derecho y el uso de la justicia como herramienta de disputa política, un tema recurrente en el debate nacional.

Reacciones y proyección del conflicto político

El mensaje generó reacciones inmediatas en redes sociales, tanto de respaldo como de rechazo, y volvió a colocar en el centro del debate la relación entre autoridades locales, la justicia y el poder político.

Analistas consideran que este tipo de pronunciamientos elevan el nivel de confrontación institucional y anticipan un escenario de mayor tensión entre el poder local y los organismos judiciales, en un país marcado por la polarización y la crisis de confianza. Fin