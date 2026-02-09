Incendio en fábrica ensambladora de motos en el Guasmo Norte: 200 bomberos atienden la alarma 3

Un total de 38 unidades y 200 bomberos atienden la emergencia.

Durante la madrugada de este lunes 9 de febrero se reportó un incendio en una fábrica de motos, en la coop. Primero de Marzo, en el Guasmo Norte.

Incendio masivo en fábrica de motos del Guasmo Norte moviliza a 200 bomberos. Foto: Cuerpo de Bomberos

La alarma de incendio estructural fue catalogada de categoría 3. El Cuerpo de Bomberos despachó 13 unidades de combate, 3 camiones cisterna, 2 camiones escaleras, 1 vehículo para materiales peligrosos, 2 ambulancias y 2 vehículos para recarga ERA.

Un total de 38 unidades y 200 bomberos atienden la emergencia, según el Cuerpo de Bomberos.

Guardias de seguridad de la fábrica afirmaron que cerca de las 03:30 escucharon un cortocircuito en la bodega de repuestos de motos, lo que causó el incendio que se extendió a las demás bodegas.

De momento, no se han reportado víctimas mortales en el lugar.

Según vecinos, previo al incendio escucharon una gran explosión. Esta fábrica se dedica al ensamblaje de motocicletas de la marca shineray.

La ensambladora lleva algunos años en esa zona, que es densamente poblada.

Cerca de las 07:00, las unidades de los bomberos aún se encontraban en el lugar sofocando el fuego.

La planta de ensamblaje es de Motorcycle Assembly Line of Ecuador S. A. Massline. (I)

Confirmado.net – El Universo