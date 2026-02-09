¿Es un problema que el oro alemán esté bajo control estadounidense?

Toneladas en reservas de oro de Alemania están almacenadas en las bóvedas del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en Nueva York. ¿Está esta riqueza a salvo del control del Gobierno de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump? Aquí, preguntas y respuestas sobre un debate acerca de la posible repatriación de los lingotes de oro a Alemania.

¿A quién le pertenecen las reservas de oro de Alemania?

Las reservas de oro son propiedad del Deutsche Bundesbank, el Banco Federal Alemán y sirven para mantener los precios estables. Si bien el Parlamento alemán (Bundestag) puede «decidir sobre el futuro de las reservas y su salvaguarda», como han exigido varios políticos, la decisión final sobre el almacenamiento de las reservas recae en el Bundesbank.

¿Dónde están depositadas las reservas de oro de Alemania?

Con cerca de 6.000 toneladas, la bóveda de la Reserva Federal de Estados Unidos, en Nueva York, es el mayor depósito de oro del mundo con respaldo del Estado. Según el Bundesbank alemán, las reservas de oro de Alemania ascienden a 3.350 toneladas. De esta cantidad, 1.236 toneladas (37 %), con un valor aproximado de 160.000 millones de euros, se encuentran almacenadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Otro 13 % se encuentra en el Banco de Inglaterra en Londres, y el resto (50 %) se guarda en el Bundesbank en Fráncfort.

¿Por qué hay tanto oro de Alemania en EE. UU.?

Las tenencias se remontan al sistema monetario internacional de Bretton Woods, establecido en 1944. Este sistema financiero, fundado por Estados Unidos, estipulaba un tipo de cambio fijo para todas las monedas frente al dólar estadounidense. Alemania se unió al sistema en 1952.

Durante el llamado milagro económico de las décadas de 1950 y 1960, los excedentes de exportación alemanes se intercambiaron por oro. Para simplificar y reducir costos, el oro se almacenaba localmente.

Además, las consideraciones de política de seguridad también jugaron un papel durante la Guerra Fría: el oro debía depositarse en un lugar alejado de la Unión Soviética.

Mas informacion en Deutsche Welle