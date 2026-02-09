Urgente!

Cuba se queda sin combustible para aviones 
February 9, 2026

China registra más de 1.400 millones de viajes interregionales en la primera semana de temporada alta de la Fiesta de la Primavera

  • febrero 9, 2026
  • 0
  • 361
  • 2 Min Read

BEIJING, China registró más de 1.400 millones de viajes de pasajeros interregionales durante la primera semana de la temporada alta de viajes por la Fiesta de la Primavera de 2026, informaron hoy lunes las autoridades de transporte.

China superó los 1.400 millones de viajes interregionales en la primera semana de la temporada alta por la Fiesta de la Primavera 2026, considerada la mayor migración humana del mundo, según datos oficiales de transporte. Foto: Internet-Xinhua

Del 2 al 8 de febrero, se registraron 1.300 millones de viajes de pasajeros por carretera, mientras que los ferrocarriles manejaron más de 86 millones de desplazamientos, las vías fluviales superaron los 4,9 millones y la aviación registró cifras superiores a los 16 millones, de acuerdo con el Ministerio de Transporte.

El domingo, el séptimo día del agosto de viajes, los desplazamientos de pasajeros interregionales totalizaron 227,71 millones, marcando un aumento del 2,3 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

La Fiesta de la Primavera, también conocida como Año Nuevo Chino, cae este año el 17 de febrero y el feriado oficial dura nueve días.

La temporada alta, llamada «chunyun», a menudo se describe como la mayor migración humana del mundo. Durante el período de 40 días del 2 de febrero al 13 de marzo de este año se esperan un récord de 9.500 millones de viajes de pasajeros interregionales.

Confirmado.net – Xinhua

