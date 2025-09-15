Urgente!

September 15, 2025

Alemania conquista, 32 años después, su segundo Eurobasket

  • septiembre 15, 2025
  • 0
  • 143
  • 2 Min Read

La vigente selección campeona del mundo superó 88-83 a Turquía en la final de básquetbol europea disputaada en Riga.

La vigente campeona mundial de básquetbolAlemania se proclamó campeona europea al batir en la final a Turquía este domingo (14.09.2025) en Riga (Letonia), logrando así su segunda corona del Eurobasket tras la conseguida en 1993.

En el suelo del Riga Arena, rodeado por sus compañeros de equipo, el capitán Dennis Schröder dejó escapar su emoción, tras haber sido clave en el desenlace del duelo.

Poco visible en la primera mitad, el base de 31 años (16 puntos y 12 asistencias) se convirtió en el héroe de la noche en el mejor momento, al anotar los últimos seis puntos de su equipo a poco más de un minuto del final.

Schröder fue elegido mejor jugador del torneo, como hace dos años en el Mundial conquistado en Filipinas.

Turquía se quedó cerca de hacer historia

Turquía estuvo muy cerca de lograr la primera gran victoria de su historia a nivel internacional.

En Riga, el duelo prometía emoción entre las dos únicas naciones invictas de toda la competición, capaces de defender su estatus de favoritas y de derribar a grandes equipos como Serbia o Grecia.

Y cumplió todas sus expectativas, ya que ambos adversarios se respondieron golpe por golpe, sin permitir al otro despegarse.

Turquía había comenzado de manera fulgurante (13-2), siguiendo la estela de su semifinal de alto nivel contra los griegos. Pero esto no inquietó a la Mannschaft. Implacable durante toda la competición, contó en el camino a su coronación con un Isaac Bonga imparable (20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias) y el máximo anotador de Alemania.

La estrella turca Alperen Sengun, tras un torneo fantástico, brilló una vez más (28 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias), pero falló dos tiros cruciales en la recta final que condenaron a los suyos.

Con información de Agencia DW

Anterior

Siguiente

