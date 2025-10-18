A qué hora pelea hoy Marlon ‘Chito’ Vera contra Aiemann Zahabi en el UFC Fight Night de Vancouver: dónde ver En Vivo la cartelera

La transmisión de la cartelera estelar arrancará a las 18:00 (hora Ecuador), dado que las preliminares comienzan más temprano.

Marlon Chito Vera regresa al octágono este sábado, 18 de octubre, para enfrentar al canadiense Aiemann Zahabi como parte de la cartelera estelar del UFC Fight Night, en Vancouver. Su pelea está estimada para alrededor de las 19:30 (hora de Ecuador).

El ecuatoriano enfrentará al noveno de la categoría del peso gallo. Foto: Instagram (@ufcespanol)

Vera llega después de una pausa prolongada, más de un año sin acción en la UFC. Acumula dos derrotas consecutivas: ante Deiveson Figueiredo y frente a Sean O’Malley (esta última, en lucha por el título).

A qué hora ver En Vivo Marlon ‘Chito’ Vera vs. Aiemann Zahabi por el UFC Fight Night de Vancouver

17:30 – Los Ángeles

18:30 – México D. F. y Chicago

19:30 – Ecuador, Colombia, Perú y Nueva York

20:30 – Venezuela, Paraguay y Bolivia

21:30 – Chile, Argentina, Uruguay y Brasil

01:30 del sábado – Londres

02:30 del sábado – España, Francia, Italia y Alemania

03:30 del sábado – Rusia

Dónde ver Marlon ‘Chito’ Vera vs. Aiemann Zahabi

Fecha: sábado 18 de octubre

Hora de inicio de la cartelera estelar: 18:00 (hora de Ecuador)

Lugar: Rogers Arena, Vancouver, Canadá

Transmiten: ESPN, Disney+, UFC Fight Pass

‘Streaming’ para ver en vivo a Marlon ‘Chito’ Vera vs. Aiemann Zahabi por el UFC Fight Night de Vancouver

