Enfoque de China: Número de usuarios de IA generativa en China se duplica a 515 millones, según informe

BEIJING, 18 oct (Xinhua) — China tenía 515 millones de usuarios de inteligencia artificial (IA) generativa hasta junio de 2025, y la base de usuarios se duplicó en seis meses, según un informe publicado hoy sábado.

La cifra aumentó en 266 millones desde diciembre de 2024, lo que llevó la tasa de penetración de usuarios al 36,5 por ciento en el país, indica el informe publicado por el Centro de Información de la Red de Internet de China (CNNIC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con este, la IA generativa se está integrando progresivamente en la vida cotidiana en toda China. En particular, las personas jóvenes, de mediana edad y con un alto nivel educativo están convirtiéndose en los grupos principales.

Quienes son menores de 40 años representan el 74,6 por ciento de todos los usuarios, mientras que el 37,5 por ciento posee un título universitario de primer ciclo o superior.

El documento destaca que los modelos de IA generativa elaborados en China han ganado una gran popularidad entre los usuarios, y que esta tecnología ha sido ampliamente aplicada en áreas como la búsqueda inteligente, la creación de contenido, la asistencia en oficinas y los dispositivos inteligentes.

La misma fuente comenta que también se está explorando activamente su utilidad en sectores como la producción agrícola, la fabricación industrial y la investigación científica.

Igualmente, señala que la influencia china en el panorama global de la IA ha crecido de forma constante. Hasta abril de 2025, China había presentado 1,576 millones de solicitudes de patentes relacionadas con dicha tecnología, lo que representa el 38,58 por ciento del total mundial, la mayor proporción de cualquier país.

La IA ha evolucionado desde un concepto de laboratorio hasta un servicio maduro que da soporte a cientos de millones de personas, indicó Liu Yulin, director del CNNIC, y añadió que el incremento en el número de quienes utilizan IA generativa revela una transición del uso experimental a la aplicación cotidiana en todo el país.

El informe se hizo público en la Conferencia de Recursos de Infraestructura de Internet de China 2025, celebrada el sábado en Beijing.

