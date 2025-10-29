Xiaomi inicia operaciones en su primera fábrica de electrodomésticos inteligentes 

WUHAN, La empresa tecnológica china Xiaomi inauguró el martes su primera fábrica de electrodomésticos inteligentes en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, un paso crucial en su estrategia de expansión hacia mercados diferentes a los teléfonos y los vehículos inteligentes.

Xiaomi abre su primera fábrica de electrodomésticos inteligentes en Wuhan, marcando su expansión más allá de los teléfonos y vehículos inteligentes.Foto: Internet

La nueva factoría, centrada en la producción de acondicionadores de aire, es la tercera fábrica inteligente a gran escala de la compañía, después de sus plantas de automóviles y celulares inteligentes.

Con una superficie de más de 50 hectáreas en su primera fase y una inversión total prevista de más de 2.500 millones de yuanes (352,83 millones de dólares), la instalación integra tecnologías avanzadas, como gemelo digital (una réplica virtual de un objeto, proceso o sistema físico que se actualiza con datos en tiempo real), inspección visual con inteligencia artificial y sistemas de logística aérea.

Esto permite una visualización integral y una gestión basada en datos en todo el proceso de producción. La planta puede producir un acondicionador de aire de alta gama cada 6,5 ​​segundos, según Shan Lianyu, gerente general del departamento de electrodomésticos de Xiaomi.

Se proyecta que la capacidad máxima de producción anual de acondicionadores de aire alcance los 7 millones de unidades, con un valor de producción anual estimado de 14.000 millones de yuanes, señaló Shan.

La apertura de la factoría se produce en un contexto de sólido crecimiento del sector de los electrodomésticos inteligentes en China.

Un informe reciente del sector indica que el tamaño del mercado de electrodomésticos inteligentes del país se acercó a los 756.000 millones de yuanes en 2024, lo que constituye un aumento interanual del 3 por ciento, y se espera que este año alcance los 793.800 millones de yuanes.

Las exportaciones chinas de electrodomésticos experimentaron un aumento interanual del 14,8 por ciento en 2024, alcanzando los 128.640 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos.

Confirmado.net – Xinhua