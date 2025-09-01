Xi propone una iniciativa de gobernanza global

El presidente chino, Xi Jinping, presentó durante la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) una iniciativa de «gobernanza global» con la que pretende construir un mundo más «justo y equitativo».

«Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad», afirmó Xi en una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS.

El mandatario destacó que la declaración fundacional y la Carta de la OCS dejaron claro desde el principio que los miembros de la organización deben «promover un orden político y económico internacional más democrático, justo y racional». «Hemos debatido juntos asuntos regionales, construido plataformas y mecanismos, y nos hemos beneficiado de la cooperación. También hemos impulsado y puesto en práctica numerosos conceptos nuevos de gobernanza global. La OCS se ha convertido cada vez más en un catalizador para el desarrollo y la reforma del sistema de gobernanza global», declaró.

Principios de la iniciativa

El líder chino enumero los cinco principios en los que quiere basar el futuro sistema de gobernanza global. El primero es que los países deben adherirse a la igualdad soberana, que significa que «todos los países, independientemente de su tamaño, poder adquisitivo y riqueza, participan, toman decisiones y se benefician por igual de la gobernanza global», indicó Xi.

El segundo principio es que todos los países deben respetar el derecho internacional. «No deben existir dobles raseros, ni imponerse las normas internas de unos pocos países a otros», destacó. El tercer principio prevé el multilateralismo. «Debemos defender la visión de una gobernanza global basada en una consulta amplia y una contribución conjunta para el beneficio común, fortalecer la solidaridad y la coordinación, y oponernos al unilateralismo», manifestó.

Según el cuarto principio anunciado por el presidente chino, las naciones deberán promover un enfoque centrado en las personas, y para hacerlo tendrán que promover «una reforma y mejora del sistema de gobernanza global para garantizar que las personas de cada nación sean actores y beneficiarios». El quinto y último principio llama a centrarse en tomar medidas concretas. «Debemos adoptar un enfoque sistemático e integral para coordinar las acciones globales, movilizar plenamente los diversos recursos y esforzarnos por lograr resultados más visibles», sostuvo Xi.

Con información de Acutalidad RT