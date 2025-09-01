Urgente!

September 1, 2025

China espera que Indonesia garantice seguridad de instituciones y personales chinos 

BEIJING, China espera que Indonesia tome medidas efectivas para garantizar la seguridad de las instituciones y los personales chinos en Indonesia, declaró hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular al ser consultado sobre la postura de China ante la continua escalada de las manifestaciones masivas y letales en Yakarta y otras partes de Indonesia.

«China cree que, bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, el gobierno indonesio podrá gestionar adecuadamente su situación interna y restablecer la estabilidad nacional lo antes posible», afirmó el portavoz.

China también espera que la parte indonesia tome medidas efectivas para garantizar la seguridad de las instituciones y el personal chino en Indonesia, añadió Guo.

China comprende y respeta la adaptación del gobierno indonesio a sus planes de visitar China en función de sus propias necesidades internas, señaló Guo.

China da la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, como representante del presidente Prabowo, para asistir a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Tianjin ya las conmemoraciones con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, declaró el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua

