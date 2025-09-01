Pilar Sordo: «El amor propio requiere coraje y no es para todo el mundo»

La reconocida psicóloga, escritora y conferencista chilena Pilar Sordo visitó Ecuador esta semana y conmovió a miles de personas con su mensaje sobre la salud mental, el amor propio y la importancia de aprender a cuidarnos.

En Quito, Sordo presentó su conferencia magistral “Exponencialmente Consciente” en el icónico Teatro Bolívar, donde más de 7 mil asistentes rieron, lloraron y reflexionaron junto a ella en una charla cargada de historias personales, experiencias cotidianas y profundas enseñanzas. También se presentó en Guayaquil, en el Teatro Centro de Arte, donde tuvo un recibimiento igualmente multitudinario.

El encuentro en Quito inició con la participación de la coach de bienestar Karla Sarmiento y la psicóloga Sofía Sevilla, quienes prepararon al público con reflexiones sobre el crecimiento personal y la salud emocional. Sarmiento habló sobre la “trampa de ser fuerte todo el tiempo”, mientras que Sevilla, psicóloga clínica, subrayó la importancia de cuidar la salud mental en sus cuatro dimensiones: mente, emoción, cuerpo y ser.

Durante su conferencia, Sordo reflexionó sobre cómo los duelos y muchas enfermedades emocionales y físicas están vinculados a nuestra dificultad para expresar lo que sentimos y a la forma en que nos tratamos a nosotros mismos.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando compartió cómo enfrentó la muerte de su pareja, un relato que tocó el corazón del público y se convirtió en un llamado a no rehuir el dolor, sino a transitarlo con valentía.

La psicóloga también destacó la vigencia de la frase bíblica “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, enfatizando el “a ti mismo” como recordatorio de que no es posible amar a otros sin antes cultivar el amor propio. “El amor que tengo a los demás condiciona el amor que yo tengo a mí misma”, expresó.

Entre risas por anécdotas de la vida cotidiana y profundas reflexiones que ha compartido a lo largo de su trayectoria en América Latina, Sordo dejó un mensaje claro: cuidar nuestra paz interior es una decisión diaria que comienza con la manera en que nos hablamos a nosotros mismos.

La velada culminó con una ovación de pie que reflejó el impacto de su mensaje. Pila continuara con su gira por América Latina, siendo Argentina su próxima parada.