Unas gotas oftálmicas sorprenden por su potencial para restaurar la visión

En los ensayos, ratones ciegos recuperaron la capacidad de detectar la luz y de preferir zonas oscuras, un comportamiento propio de animales con visión normal, tras administrarles fármacos fotosensibles.

Un equipo de investigadores españoles desarrolló fármacos fotosensibles en forma de gotas oftálmicas que lograron restaurar respuestas visuales importantes en ratones ciegos, informó el Instituto de Bioingeniería de Cataluña.

El estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society, explica que estos compuestos actúan como «prótesis moleculares», ya que imitan la función de los fotorreceptores, las células encargadas de detectar la luz, que se dañan en enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad o la retinitis pigmentosa. De este modo, consiguen reactivar los circuitos de la retina que permanecen intactos tras la pérdida de esas células.

Los medicamentos, llamados Prosthe6, pueden administrarse mediante inyecciones o gotas, sin necesidad de implantes ni modificaciones genéticas. En los ensayos con ratones ciegos, los animales recuperaron la capacidad de detectar la luz y de preferir zonas oscuras, un comportamiento típico de roedores con visión normal.

Según los científicos, esta respuesta apareció con una iluminación comparable a la de interiores o a la de un día nublado, sin entrenamiento previo. También se observaron reacciones instintivas de evitación de la luz en larvas ciegas de pez cebra.

El investigador Pau Gorostiza subrayó que estos fármacos no curan la ceguera, ya que no eliminan la causa de la degeneración de los fotorreceptores. A pesar de esto, destacó que son notablemente eficaces para restaurar parte de la visión mediante un método simple y potencialmente cómodo para el paciente.

Una puerta a futuros tratamientos

Por su parte, la científica Rosalba Sortino explicó que el objetivo es reactivar el circuito retinal en el mismo nivel funcional que tenían las células perdidas. Aunque Prosthe6 aún se encuentra en una fase temprana y no se ha probado en humanos, los resultados en animales abren una nueva vía no invasiva para futuros tratamientos destinados a recuperar la visión en personas con degeneración retiniana avanzada.

Con información de – RT