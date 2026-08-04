Urgente!

Unas gotas oftálmicas sorprenden por su potencial para restaurar la visión
Zverev continúa al ataque en Montreal, ahora aconsejado por Nadal
Pasaje entre Durán y Guayaquil sube a $0,70 y usuarios cuestionan que el aumento supere el 40 %
Primeros muertos en Estados Unidos por un brote de diarrea explosiva causado por lechugas contaminadas de Cyclospora
August 4, 2026

Unas gotas oftálmicas sorprenden por su potencial para restaurar la visión

  • agosto 4, 2026
  • 0
  • 53
  • 2 Min Read

En los ensayos, ratones ciegos recuperaron la capacidad de detectar la luz y de preferir zonas oscuras, un comportamiento propio de animales con visión normal, tras administrarles fármacos fotosensibles.

Un equipo de investigadores españoles desarrolló fármacos fotosensibles en forma de gotas oftálmicas que lograron restaurar respuestas visuales importantes en ratones ciegos, informó el Instituto de Bioingeniería de Cataluña.

El estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society, explica que estos compuestos actúan como «prótesis moleculares», ya que imitan la función de los fotorreceptores, las células encargadas de detectar la luz, que se dañan en enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad o la retinitis pigmentosa. De este modo, consiguen reactivar los circuitos de la retina que permanecen intactos tras la pérdida de esas células.

Los medicamentos, llamados Prosthe6, pueden administrarse mediante inyecciones o gotas, sin necesidad de implantes ni modificaciones genéticas. En los ensayos con ratones ciegos, los animales recuperaron la capacidad de detectar la luz y de preferir zonas oscuras, un comportamiento típico de roedores con visión normal.

Según los científicos, esta respuesta apareció con una iluminación comparable a la de interiores o a la de un día nublado, sin entrenamiento previo. También se observaron reacciones instintivas de evitación de la luz en larvas ciegas de pez cebra.

El investigador Pau Gorostiza subrayó que estos fármacos no curan la ceguera, ya que no eliminan la causa de la degeneración de los fotorreceptores. A pesar de esto, destacó que son notablemente eficaces para restaurar parte de la visión mediante un método simple y potencialmente cómodo para el paciente.

Una puerta a futuros tratamientos

Por su parte, la científica Rosalba Sortino explicó que el objetivo es reactivar el circuito retinal en el mismo nivel funcional que tenían las células perdidas. Aunque Prosthe6 aún se encuentra en una fase temprana y no se ha probado en humanos, los resultados en animales abren una nueva vía no invasiva para futuros tratamientos destinados a recuperar la visión en personas con degeneración retiniana avanzada.

Con información de – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Salud

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Salud Titulares

Una nueva técnica de resonancia magnética mejora

Un ensayo clínico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Restos de comida quemada documentan la gastronomía

Un estudio arqueobotánico pionero de residuos de alimentos quemados en la

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Un estudio revela que en España las

Un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), junto con la

admin
enero 25, 2024
Salud Titulares

Investigadores observan que el alcohol puede ayudar

Investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing (China) han realizado

admin
enero 29, 2024