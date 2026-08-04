Fútbol.- Blatter: «Ha llegado el momento de que una mujer asuma el liderazgo de la FIFA»

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter se ha mostrado a favor de que «una mujer asuma el liderazgo» de la FIFA en sustitución del actual presidente, Gianni Infantino, y apunta a la exfutbolista Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, como posible candidata.

«Lise Klaveness merece el máximo respeto. Fue la única que siempre adoptó una postura clara y no se dejó llevar por la corriente dominante. Y en la FIFA, ha llegado el momento de que una mujer asuma el liderazgo», escribió Blatter el martes en X.



Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol desde 2022, se ha convertido en una de las voces más críticas dentro de la FIFA. Exfutbolista internacional con 73 partidos disputados con la selección de Noruega, ha utilizado su posición para cuestionar decisiones del organismo rector del fútbol mundial, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, gobernanza y transparencia.

En 2025, Klaveness se posicionó a favor de la exclusión de Israel de las competiciones futbolísticas internacionales por la guerra de Gaza. Además, ha sido una de las voces críticas contra ciertas decisiones de la FIFA y contra Infantino.

Hace una semana, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlada por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que «no» participarían en las competiciones FIFA si siguiese adelante la propuesta. El sábado, Infantino decidía dar marcha atrás y cancelar el proyecto.

La candidatura de Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA, de 2027 a 2031, también se enfrenta a un mayor escrutinio tras el fracaso del acuerdo, y organismos como la UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Federación Alemana de Fútbol han hablado de una pérdida de confianza en el presidente de la FIFA.

Con información de Europa Press