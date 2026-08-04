Pasaje entre Durán y Guayaquil sube a $0,70 y usuarios cuestionan que el aumento supere el 40 %

El alza de la tarifa en varias rutas interprovinciales genera malestar entre los pasajeros, quienes aseguran que el incremento es mayor al autorizado por la ANT y reclaman mejoras en el servicio.

Desde el 1 de agosto, miles de usuarios que diariamente se movilizan entre Durán y Guayaquil comenzaron a pagar $0,70 por el pasaje en varias rutas interprovinciales, un incremento que ha provocado cuestionamientos debido a que representa un aumento del 40 % respecto a la tarifa anterior de $0,50.

La actualización se aplica en las líneas 18 de la cooperativa 16 de Octubre, 17 de la cooperativa Eloy Alfaro y 81 de la cooperativa Panorama, cuyos buses ya exhiben en sus parabrisas los nuevos adhesivos con las tarifas vigentes.

Sin embargo, el ajuste ha abierto el debate entre los pasajeros, quienes sostienen que el incremento supera el porcentaje establecido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para el transporte interprovincial.

Usuarios aseguran que el incremento supera el ajuste anunciado por la ANT

Walter Delgado utiliza todos los días la línea 18 para trasladarse desde Durán hasta la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Al necesitar dos buses diarios para llegar a su trabajo y regresar a casa, considera que el incremento tendrá un impacto directo en su presupuesto familiar.

«Si el aumento anunciado era del 25 %, el pasaje no debería costar $0,70. Además, seguimos viajando en buses con asientos dañados, aire acondicionado que muchas veces no funciona y pasajeros de pie en horas pico», manifestó.

La percepción es compartida por Blanca Salazar, usuaria de la línea 81, quien señala que el nuevo valor representa un gasto adicional para quienes utilizan entre dos y tres buses al día.

¿Por qué el aumento genera polémica?

La controversia surge porque la Resolución N.º 020-DIR-2026-ANT, que actualizó las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial, contempla un ajuste del 25 %.

Tomando como base el pasaje anterior de $0,50, ese porcentaje ubicaría la tarifa en aproximadamente $0,63. Sin embargo, los usuarios ahora pagan $0,70, una diferencia que ha generado dudas y reclamos sobre la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

Hasta el momento, las cooperativas han colocado adhesivos con el nuevo valor, pero varios pasajeros consideran que hace falta una explicación oficial sobre la metodología utilizada para fijar la tarifa.

Las rutas que ya cobran $0,70

El incremento ya rige en las principales rutas entre Durán y Guayaquil:

Línea 18 – Cooperativa 16 de Octubre.

Línea 17 – Cooperativa Eloy Alfaro.

Línea 81 – Cooperativa Panorama.

Los buses también muestran la tarifa preferencial de $0,35 para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

También hay dudas sobre las rutas urbanas de Durán

Además del incremento en las rutas interprovinciales, varios ciudadanos reportan que algunas unidades que operan únicamente dentro del cantón Durán ya cobran $0,50, aunque en sus parabrisas continúa exhibiéndose la tarifa anterior de $0,40.

Esta diferencia ha generado incertidumbre entre los pasajeros, quienes solicitan mayor claridad sobre los nuevos valores autorizados.

Los pasajeros piden mejoras en seguridad y calidad del servicio

Más allá del incremento económico, los usuarios coinciden en que cualquier ajuste tarifario debería reflejarse en una mejora del transporte.

Entre las principales demandas constan:

Buses en mejores condiciones mecánicas.

Aire acondicionado funcionando.

Menor hacinamiento en horas pico.

Mayor seguridad para pasajeros y conductores.

Mejor mantenimiento de las unidades.

Zaida Vergara, usuaria frecuente de la línea 17, considera que el aumento golpea especialmente a quienes dependen del transporte público para trabajar.

«Cada vez es más difícil cubrir los gastos diarios.

Si el pasaje aumenta, también debería mejorar el servicio», afirmó.

Conductores comenzaron a aplicar la nueva tarifa desde el 1 de agosto

Choferes consultados indicaron que entre la noche del 31 de julio y la mañana del 1 de agosto comenzaron a instalar los adhesivos con las nuevas tarifas.

Aunque algunas unidades aún no muestran los stickers, los pasajeros aseguran que ya están cobrando el nuevo valor.

Mientras tanto, continúa el debate sobre el impacto económico que tendrá el incremento para miles de ciudadanos que diariamente viajan entre Durán y Guayaquil por motivos laborales, académicos y personales.

Con información de – El Universo