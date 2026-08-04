Parlamentarios de un país del BRICS le exigen disculpas a Zuckerberg

Los congresistas llamaron a recordar que «no es la primera vez que Meta India» elimina contenido del primer ministro, Nerenda Modi.

Un comité parlamentario de la India exigió este lunes que el director ejecutivo de Meta*, Mark Zuckerberg, se disculpe en persona por haber suprimido temporalmente un video de la cuenta de Facebook** del primer ministro Narendra Modi, so pena de perder su protección de «puerto seguro» que Nueva Delhi le ha otorgado al conglomerado de redes sociales, reporta Times of India.

«Cuando se elimina un video del primer ministro de la India, y ellos mismos admiten que el contenido estuvo desaparecido durante 5 horas, desde las 00:30 hasta las 05:00, se trata de un asunto muy grave. Nuestro comité ha expresado dos puntos y ha dejado claro que la disculpa debe provenir de Zuckerberg. Si Zuckerberg no la ofrece, entonces se le debe retirar la protección de puerto seguro», alegó el presidente del Comité permanente parlamentario de comunicaciones y tecnología de la información, Nishikant Dubey.

El congresista enfatizó que «no es la primera vez que Meta India» elimina contenido de Modi y refirió que en enero pasado «el propio Zuckerberg hizo una declaración […] sobre las elecciones del 2024 y luego se disculpó». «Esto demuestra su intención de desestabilizar el país», acusó.

El contenido del video

En la pieza objeto de la controversia, Modi se dirigió a la juventud de su país y prometió tomar medidas enérgicas para combatir la filtración de documentos, en medio de las llamadas ‘protestas de las cucarachas’. El medio apunta que la declaración de Dubey se produce después de la disculpa que emitiera Meta ante el comité que encabeza, en la que se arguyó que el video del ‘premier’ fue retirado accidentalmente.

Según fuentes parlamentarias, «varios miembros del comité afirmaron que el problema no radicaba en una disculpa, sino en exigir responsabilidades. Asimismo, exigieron acciones legales contra el funcionario de Meta responsable de la eliminación del video. Además, solicitaron a Meta información detallada sobre las medidas que la empresa ha tomado respecto al contenido controvertido y objetable presente en sus plataformas», particularmente en lo relacionado con el abuso sexual infantil.

Con información de – RT