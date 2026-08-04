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August 4, 2026

China y Brasil estrechan lazos culturales con muestra cinematográfica en Río de Janeiro

  • agosto 4, 2026
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RÍO DE JANEIRO, La quinta edición de la Muestra de Cine China-Brasil comenzó hoy lunes en Río de Janeiro con la programación de 14 películas para acercar al público a las culturas de ambos países.

El evento, que se celebrará hasta el 25 de agosto en el complejo CineSystem Belas Artes-Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, ofrece entrada gratuita y reúne siete producciones chinas inéditas en Brasil, además de siete películas brasileñas.

Entre los estrenos chinos figura «Operación Sombra», la más reciente producción protagonizada por el actor y maestro de artes marciales Jackie Chan, considerada uno de los principales atractivos de la programación.

También destacan documentales como «Yuan Longping: Padre del Arroz», sobre el científico que revolucionó el cultivo del cereal en China, así como «Iluminando Ali: El Diario de un Ingeniero» y «Trabajadores de la Red Eléctrica de la Franja y la Ruta», que muestran el desarrollo tecnológico y de infraestructura del país asiático.

Los responsables de la curaduría, el empresario Arthur Chen y el productor Hélio Pitanga, señalaron que la selección busca presentar una imagen auténtica y diversa de China, alejada de estereotipos.

Según Chen, brasileño naturalizado y originario de la provincia china de Zhejiang, las películas permiten al público conocer aspectos de la sociedad, la ciencia y el desarrollo tecnológico del país asiático poco difundidos en Brasil.

La programación también incluye producciones brasileñas representativas de distintas regiones y estilos cinematográficos, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y fortalecer los vínculos entre las industrias audiovisuales de Brasil y China.

Los organizadores destacaron que la muestra forma parte de las actividades del Año Cultural Brasil-China 2026 y busca ampliar el conocimiento mutuo entre ambos pueblos a través del cine, considerada una herramienta de diálogo e integración cultural.

Con información de – Xinhua

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