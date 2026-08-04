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August 4, 2026

Redadas de inmigrantes no paran en los aeropuertos de EE.UU.

  • agosto 4, 2026
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Hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día en aeropuertos de Estados Unidos, donde se ha reforzado la campaña de deportación del presidente Donald Trump, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por la televisora local NBC este lunes (03.08.2026).

Las detenciones diarias en los aeropuertos han oscilado entre 20 y 40, un notable incremento con respecto a los 10 arrestos diarios promedio ocurridos en mayo de 2025, de acuerdo a los datos divulgados por la televisora.

La Administración Trump ha intensificado sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.

Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de doce países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo a un reciente informe de The New York Times.

Alerta de viaje 

Ante la situación, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha emitido una alerta de viaje instando a los inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (tarjeta verde) o de asilo a consultar con abogados antes de planificar viajes dentro del país.

Mas información en Deutsche Welle

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