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August 4, 2026

“El mundo al revés”: Fiscalía dice que defensa de Aquiles Álvarez debe conseguir a la denunciante clave del caso Triple A

  • agosto 4, 2026
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Una inesperada postura de la Fiscalía General volvió a agitar el juicio del caso Triple A. El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, sostuvo que corresponde a la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, garantizar la comparecencia de Nicole Bermúdez, la denunciante del proceso, pese a que la institución es la titular de la acción penal y tiene entre sus atribuciones facilitar la participación y protección de víctimas y testigos.

La declaración ha desatado cuestionamientos porque Bermúdez cambió parte de su versión durante la investigación y, posteriormente, renunció a su cargo un día después de que un juez ordenara su comparecencia como testigo en el juicio.

¿Por qué la Fiscalía pide a la defensa ubicar a la denunciante del caso Triple A?

Durante la audiencia, Leonardo Alarcón afirmó que la defensa de Aquiles Álvarez es la responsable de garantizar la presencia de Nicole Bermúdez en el juicio, debido a que fue solicitada como testigo por los abogados del alcalde.

El planteamiento llamó la atención de juristas y observadores del proceso, ya que la Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene la responsabilidad de impulsar la investigación y adoptar las medidas necesarias para la comparecencia de víctimas y testigos cuando su testimonio resulta relevante para el proceso.

Nicole Bermúdez cambió su versión y denunció presiones

La polémica alrededor de Bermúdez se intensificó desde enero de 2025, cuando amplió su testimonio y aseguró que el alcance de la denuncia, mediante el cual se incorporó el presunto delito de delincuencia organizada, no fue redactado por ella.

Según su declaración, ese documento habría sido elaborado por terceros y ella fue obligada a firmarlo. Además, señaló al entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía, José Manuel de Oliveira, como la persona que le ordenó presentar la denuncia, asegurando que actuaba bajo presiones de José Julio Neira.

La exfuncionaria renunció a su cargo el 17 de julio de 2026, apenas un día después de que la justicia dispusiera oficialmente su comparecencia dentro del juicio.

La defensa de Aquiles Álvarez cuestiona la base legal de la acusación

La defensa del alcalde de Guayaquil sostiene que la acusación presentada por la Fiscalía se apoya en una disposición que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en 2025, lo que, a su criterio, vulnera el principio de legalidad.

Los abogados también argumentan que el Ministerio Público no logró demostrar la responsabilidad penal de Aquiles Álvarez ni la existencia de una estructura dedicada a la comercialización ilícita de combustibles, como sostiene la acusación.

Mientras tanto, el Tribunal dio por concluida la fase de juzgamiento y entró en el análisis de todas las pruebas presentadas por las partes antes de emitir el esperado fallo, que marcará uno de los procesos judiciales más sensibles del país.

Fuente: Informa Ecuador

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