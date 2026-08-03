China lanza primera selección de «líderes en eficiencia de carbono» para industrias clave

BEIJING, China lanzó su primera selección de «líderes en eficiencia de carbono» para industrias clave, según un anuncio emitido de forma conjunta por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y otras dos agencias gubernamentales.

La medida tiene como objetivo facilitar las actualizaciones de ahorro de energía y reducción de emisiones de carbono entre las empresas industriales, al tiempo que impulsa la transición ecológica y baja en emisiones de carbono de las industrias clave.

Cinco industrias, a sable, aluminio electrolítico, clínker de cemento, amoníaco sintético, etileno y metanol, han sido designadas como el primer grupo de sectores elegibles para el reconocimiento de «líderes en eficiencia de carbono», según indica el anuncio.

China había puesto en marcha el programa de «líderes en eficiencia energética», que reconoció a 224 empresas en 35 subsectores en ocho rondas anteriores.

En la actualidad, el programa abarca un total de 43 subsectores, habiéndose añadido recientemente nuevas industrias como el ácido sulfúrico industrial y el ácido acético glaciar.

Para calificar como «líderes en eficiencia de carbono y energética», las empresas deben cumplir con un cierto umbral de consumo de energía ecológica, y no deben utilizar ningún proceso, equipo o producto que figura en el catálogo nacional de artículos prohibidos o eliminados.

«La selección de líderes en eficiencia energética y de carbono es una medida crucial para promover transformaciones integrales de ahorro de energía y reducción de emisiones de carbono», afirmó Chen Daji, subdirector del Instituto de Normalización Electrónica de China.

Con información de – Xinhua