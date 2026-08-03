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August 4, 2026

Tambalea el futuro de Infantino al frente de la FIFA

  • agosto 3, 2026
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Su plan de privatizar los principales torneos puso en riesgo el respaldo que tenía garantizado para su reelección a un cuarto mandato.

La continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta su mayor desafío hasta ahora tras la polémica generada por su plan de privatizar el Mundial, que finalmente tuvo que abandonar ante la creciente presión.

Infantino llegó a la Presidencia del organismo rector del fútbol mundial en 2016, fue reelegido sin oposición en dos ocasiones y hasta esta semana todo apuntaba a que en marzo conseguiría un cuarto mandato con respaldo total.

Antes de que el dirigente confirmara en abril su candidatura, las confederaciones de África (CAF), Asia (AFC) y Sudamérica (Conmebol) ya habían expresado su respaldo.

Más de 200 de las 211 federaciones miembro de la FIFA dieron su apoyo formal a Infantino para que continúe liderando el organismo, reportó a mediados de junio The Guardian. 

Pero su plan para abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales torneos, entre ellos el Mundial y el Mundial de Clubes, puso en riesgo ese respaldo que tenía garantizado.

Según fuentes del New York Times, durante las reuniones de la UEFA y la Concacaf, confederaciones de Europa y Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, respectivamente, celebradas este jueves para evaluar el proyecto referido, surgieron cuestionamientos sobre la confianza en Infantino y su futuro al frente de la FIFA.

Con información de – RT

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