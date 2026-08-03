Asociación del Algodón de China se opone a represión de EEUU de empresas chinas por acusación de trabajo forzoso 

BEIJING, Una asociación industrial china ha expresado su fuerte oposición a la decisión de Estados Unidos de agregar a 43 compañías chinas, incluidas empresas textiles de algodón, a la denominada «Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uygur», por considerarla una grave violación de las normas básicas del comercio internacional.

La Asociación del Algodón de China informó en un comunicado emitido el sábado que las acusaciones hechas por Estados Unidos de «trabajo forzoso» carecen de fundamento fáctico y jurídico, y subrayó que la industria algodonera de China ha seguido constantemente un camino de desarrollo orientado al mercado y moderno.

En Xinjiang, una importante región productora de algodón en China, más del 90 por ciento de la recolección de algodón se realiza actualmente mediante máquinas, con operaciones altamente automatizadas ya gran escala que abarcan a toda la cadena industrial, desde la siembra y la cosecha, hasta el procesamiento y la producción textil, puntualizó la asociación.

Los derechos laborales e intereses de los agricultores y trabajadores de la industria del algodón están protegidos escrupulosamente por las leyes chinas, y sus opciones laborales son totalmente voluntarias, señaladas.

«No existe el llamado ‘trabajo forzoso'», añadió. Esta medida estadounidense ignora los hechos e impone una «presunción de culpabilidad» a las empresas chinas, señaló la asociación, y agregó que el verdadero motivo detrás de esta medida es politizar y militarizar las cuestiones de los derechos humanos, en un intento por frenar el desarrollo de las empresas algodoneras y textiles de China.

De acuerdo con la asociación, las sanciones también perjudicarán la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro global de algodón, y violarán los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

La industria algodonera de China está segura y tiene la capacidad de superar los desafíos derivados de la presión externa, detalló el comunicado, y agregó que China cuenta con las cadenas industriales de algodón y textiles más completas del mundo, un vasto mercado de consumo doméstico y una presencia en el mercado internacional cada vez más diversificada.

Finalmente, la asociación afirmó que seguirá apoyando y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de las empresas de algodón y textiles chinos.

Con información de – Xinhua