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August 3, 2026

Independiente del Valle derrota a Deportivo Cuenca y se consolida como líder absoluto de la Liga Ecuabet 2026

  • agosto 3, 2026
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Independiente del Valle continúa imparable en la Liga Ecuabet 2026. El equipo dirigido por Javier Rabanal venció 1-0 a Deportivo Cuenca en el estadio Banco Guayaquil, por la fecha 23 del campeonato, y dio otro paso firme hacia el hexagonal final. Con un gol de Juan Riquelme Angulo, los rayados sumaron tres puntos clave para mantenerse cómodamente en el primer lugar de la tabla.

Juan Riquelme Angulo marcó el gol del triunfo de Independiente del Valle

El compromiso fue intenso desde el inicio, con un Deportivo Cuenca que apostó por el orden defensivo para frenar al líder del torneo.

Sin embargo, la presión constante de Independiente del Valle terminó dando resultados en el segundo tiempo.

Al minuto 57Juan Riquelme Angulo, una de las grandes promesas del club, aprovechó una oportunidad dentro del área para convertir el único gol del encuentro y desatar la celebración de la afición rayada.

El tanto fue suficiente para asegurar una nueva victoria del conjunto negriazul, que mantiene un rendimiento sobresaliente en la temporada.

Juan Riquelme Angulo marcó el gol del triunfo de Independiente del Valle

El compromiso fue intenso desde el inicio, con un Deportivo Cuenca que apostó por el orden defensivo para frenar al líder del torneo.

Sin embargo, la presión constante de Independiente del Valle terminó dando resultados en el segundo tiempo.

Al minuto 57Juan Riquelme Angulo, una de las grandes promesas del club, aprovechó una oportunidad dentro del área para convertir el único gol del encuentro y desatar la celebración de la afición rayada.

El tanto fue suficiente para asegurar una nueva victoria del conjunto negriazul, que mantiene un rendimiento sobresaliente en la temporada.

Deportivo Cuenca pierde terreno en la clasificación

La derrota dejó a Deportivo Cuenca con 31 puntos, ubicándose en el octavo lugar de la tabla.

El conjunto morlaco mostró orden durante buena parte del compromiso, pero no logró generar suficientes ocasiones para inquietar al líder del campeonato.

Con pocas fechas por disputarse, el equipo cuencano necesitará sumar de manera urgente para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

La Liga Ecuabet entra en su tramo decisivo

La fecha 23 confirma el gran momento futbolístico de Independiente del Valle, que continúa marcando el ritmo del campeonato ecuatoriano.

Con una plantilla joven, un proyecto deportivo consolidado y una de las mejores defensas del torneo, el equipo rayado sigue siendo el principal candidato al título de la Liga Ecuabet 2026.

Mientras tanto, el resto de clubes buscará reducir diferencias en las jornadas restantes antes del inicio del hexagonal final.

Con información de – El Universo

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