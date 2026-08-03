Juicio del caso Grillete contra Aquiles Alvarez se reinstala: defensa presentará siete testigos este 3 de agosto

El juicio por el denominado caso Grillete, en el que la Fiscalía procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, se reinstaló este lunes 3 de agosto de 2026.

En esta nueva jornada, la defensa del funcionario iniciará la presentación de su prueba testimonial con siete testigos, luego de que el Tribunal suspendiera la audiencia la semana anterior a petición de sus abogados.

La defensa de Aquiles Alvarez inicia su etapa probatoria

La audiencia de juzgamiento se desarrolla de manera telemática y está a cargo del Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Smirnova Lariza Calderón Uria, Nebel Fabricio Viera Encalada y Carlos Walberto Churta Rodríguez.

Aquiles Alvarez comparece desde la Unidad Judicial de La Libertad, mientras su equipo jurídico presenta la estrategia de defensa tras concluir la fase probatoria de la Fiscalía.

La suspensión de la audiencia, el pasado 30 de julio, fue solicitada por el abogado Julio César Cueva, quien argumentó que los testigos de la defensa no estaban disponibles porque se esperaba que la práctica de la prueba fiscal ocupara toda la jornada.

El Tribunal aceptó el pedido y reprogramó la diligencia para este lunes.

¿Qué presentó la Fiscalía en el caso Grillete?

Antes del inicio de la prueba de la defensa, la Fiscalía concluyó la presentación de sus elementos testimoniales, documentales y periciales.

Durante las primeras jornadas declararon:

Policías que participaron en el allanamiento de la vivienda del alcalde.

Funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

Peritos especializados en Criminalística.

Entre los principales temas expuestos estuvieron las condiciones en las que fue encontrado el dispositivo de vigilancia electrónica durante el allanamiento del 10 de febrero de 2026, así como los informes técnicos sobre su funcionamiento y posterior retiro.

El debate gira alrededor del dispositivo electrónico

Uno de los puntos centrales del proceso judicial ha sido el estado del grillete electrónico utilizado por Aquiles Alvarez.

Funcionarios del SNAI señalaron que, durante la revisión del dispositivo, detectaron que en el lugar donde debía existir un tornillo de seguridad había una cinta adhesiva negra.

Por su parte, los peritos explicaron el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico, los mecanismos de seguridad y las alertas que genera cuando existe una posible manipulación del dispositivo.

Dos grilletes y 33 alertas: los datos expuestos durante el juicio

En la audiencia también se conoció que el alcalde utilizó dos dispositivos de vigilancia electrónica mientras cumplía la medida cautelar.

Según los informes del SNAI:

Las 33 alertas registradas por el sistema con el mensaje «pulsera quitada» corresponden únicamente al primer dispositivo.

registradas por el sistema con el mensaje corresponden únicamente al primer dispositivo. En el segundo grillete, utilizado entre el 9 y el 10 de febrero de 2026, no se registraron alertas de esa naturaleza.

Estos informes forman parte de la evidencia técnica presentada por la Fiscalía y ahora serán contrastados con los elementos que expondrá la defensa.

¿Qué sigue en el juicio contra Aquiles Alvarez?

Con la conclusión de la prueba de la Fiscalía, el SNAI, que participa como acusador particular, decidió adherirse a toda la evidencia presentada por el Ministerio Público, por lo que esa fase quedó oficialmente cerrada.

A partir de este lunes, el Tribunal escuchará a los siete testigos anunciados por la defensa de Aquiles Alvarez.

Una vez concluida esta etapa, el proceso avanzará hacia los alegatos finales y posteriormente el Tribunal deberá emitir su resolución sobre la responsabilidad o no del alcalde de Guayaquil en este caso.

Con información de – El Universo