El primer avión de pasajeros 100 % ruso producido en serie realiza un exitoso vuelo inaugural

El vuelo «confirma que las cadenas de suministro de fabricación están listas para la producción en serie de este tipo de aeronave; concretamente, para el lote inicial de 18 aviones», comunicó Rostec.

El MS-21-310, el primero avión en serie fabricado completamente en Rusia, ha realizado con éxito su primer vuelo, informó este lunes el megaconsorcio estatal de defensa Rostec.

La compañía precisó la aeronave despegó del aeródromo de la planta de aviación en Irkutsk, perteneciente a una filial de la Corporación Aeronáutica Unida de Rusia (OAK).

El vuelo duró una hora y 23 minutos, en donde el avión alcanzó una altitud de 6.000 metros y una velocidad aerodinámica indicada de 600 km/h.

«La tripulación verificó la estabilidad y el manejo en diversas configuraciones, así como el funcionamiento de los sistemas de a bordo de fabricación nacional. La aeronave tuvo un buen desempeño y la misión de vuelo se completó en su totalidad«, destacó Rostec.

La compañía señaló que «el vuelo exitoso del avión […] confirma que las cadenas de suministro de fabricación están listas para la producción en serie de este tipo de aeronave; concretamente, para el lote inicial de 18 aviones«, agregando que la planta también está lista para comenzar a atender nuevos pedidos aprobados por el Gobierno ruso.

En paralelo, se está llevando a cabo el proceso de certificación de la aeronave. Hasta la fecha, el MS-21-310 ya ha completado más de la mitad del programa de vuelos de certificación. Desde Rostec indicaron que la implementación de tecnologías de producción en serie en esta etapa garantiza un flujo constante de aeronaves a lo largo de la línea de montaje y acelerará las entregas a las aerolíneas.

«El primer vuelo del MS-21 de serie, que incorpora una sustitución total de importaciones, marca un hito significativo en el programa de desarrollo de un avión de pasajeros nacional para rutas troncales. Confirma que la industria aeronáutica rusa posee la experiencia necesaria para afrontar desafíos tecnológicos de gran complejidad utilizando sistemas y componentes de fabricación nacional«, manifestó Guennadi Abrámenkov, viceministro de Industria y Comercio de Rusia.

MS-21

El avión de pasajeros MS-21 está compuesto al 100 % por piezas rusas. La aeronave se basa en los últimos avances de los principales fabricantes del sector aeronáutico nacional y representa una respuesta rusa a las sanciones occidentales.

Las aeronaves de la serie MS-21 (acrónimo de ‘Avión Magistral del Siglo XXI’) son aviones de pasajeros de fuselaje estrecho. Se estima que cubrirán una distancia de 3.830 kilómetros en su versión de dos clases con 175 pasajeros a bordo. El modelo está equipado con los nuevos motores rusos PD-14 y sistemas desarrollados íntegramente en el país.

Con información de – RT