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August 3, 2026

La Prefectura de Pichincha entrega el primer tramo asfaltado de la vía Cangahua–Moros–Oyacachi

  • agosto 3, 2026
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La Prefectura de Pichincha entregó 3,2 kilómetros del primer tramo de la vía Cangahua–Moros–Oyacachi, una obra estratégica que fortalece la conexión entre las provincias de Pichincha y Napo y mejora la movilidad de las comunidades del sector.

La entrega contó con la participación de la prefecta Paola Pabón, el viceprefecto Alexandro Tonello y habitantes de la zona, quienes recorrieron el tramo intervenido. La obra incluye asfaltado, construcción de cunetas y alcantarillas, además de señalización vertical y horizontal, lo que mejora las condiciones de seguridad y transitabilidad.

Con esta intervención, cientos de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería podrán trasladar sus productos de manera más ágil y segura, reduciendo tiempos de viaje y facilitando el acceso a mercados y servicios.

Durante el acto, la prefecta Paola Pabón destacó la inversión realizada por la institución en el cantón Cayambe mediante proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas rurales.

Por su parte, el viceprefecto Alexandro Tonello resaltó el trabajo que impulsa la Prefectura para fortalecer el sector productivo a través de proyectos de riego, la construcción de reservorios y programas permanentes de capacitación para los productores.

Con información de Informa Ecuador

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