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August 3, 2026

Posible crisis de sueño por estrés laboral entre trabajadores mayores de 50 años

  • agosto 3, 2026
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¿No puede dormir? ¿Duerme pero no descansa? ¿Trabaja?

Una investigación en Reino Unido con trabajadores de entre 50 y 66 años, pertenecientes a diversos sectores, constató que casi el 70 % de ellos tenía problemas del sueño persistentes y clínicamente significativos, a pesar de no tener antecedentes conocidos de trastornos del sueño, y que estos están causados por el estrés laboral.

El estudio, realizado durante un año por científicos de la Universidad de Edimburgo y recogido este martes (28.07.2026) en la revista Scientific Reports, sugiere que los trastornos del sueño son mucho más frecuentes entre los trabajadores de mediana y avanzada edad de lo que se creía hasta ahora.

Trabajadores de entre 50 y 66 años de edad

Los investigadores hicieron un seguimiento de 45 trabajadores de entre 50 y 66 años de edad pertenecientes a diversos sectores laborales. Los trabajos incluyeron la recopilación de más de 1.900 autoevaluaciones de bienestar y del entorno laboral, junto con datos de sensores portátiles correspondientes a más de 5.200 días.

Los resultados indican que, de entre el 70% de los participantes que padecían problemas de sueño persistentes, casi el 92 % alcanzó el umbral clínico de un trastorno del sueño al menos una vez durante el estudio.

Equilibrio entre vida laboral y personal

Los participantes que declararon tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor satisfacción laboral también tendían a declarar un mayor bienestar general, mientras que los sentimientos de desánimo o irritabilidad en el trabajo se asociaban con un menor bienestar.

Los expertos inciden en que estos resultados apelan a los empresarios, los responsables políticos y los profesionales sanitarios a prestar mayor atención a la calidad del sueño, al bienestar en el lugar de trabajo y al equilibrio entre la vida laboral y personal.

Solo así, subrayan, se asegurará que los trabajadores mayores de 50 años se mantengan sanos y económicamente activos durante más tiempo, una condición de la que parten muchas de las reformas a los sistemas de pensiones que hoy se debaten o implementan en Europa.

Mas información en Deutsche Welle

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