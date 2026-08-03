Posible crisis de sueño por estrés laboral entre trabajadores mayores de 50 años

¿No puede dormir? ¿Duerme pero no descansa? ¿Trabaja?

Una investigación en Reino Unido con trabajadores de entre 50 y 66 años, pertenecientes a diversos sectores, constató que casi el 70 % de ellos tenía problemas del sueño persistentes y clínicamente significativos, a pesar de no tener antecedentes conocidos de trastornos del sueño, y que estos están causados por el estrés laboral.

El estudio, realizado durante un año por científicos de la Universidad de Edimburgo y recogido este martes (28.07.2026) en la revista Scientific Reports, sugiere que los trastornos del sueño son mucho más frecuentes entre los trabajadores de mediana y avanzada edad de lo que se creía hasta ahora.

Trabajadores de entre 50 y 66 años de edad

Los investigadores hicieron un seguimiento de 45 trabajadores de entre 50 y 66 años de edad pertenecientes a diversos sectores laborales. Los trabajos incluyeron la recopilación de más de 1.900 autoevaluaciones de bienestar y del entorno laboral, junto con datos de sensores portátiles correspondientes a más de 5.200 días.

Los resultados indican que, de entre el 70% de los participantes que padecían problemas de sueño persistentes, casi el 92 % alcanzó el umbral clínico de un trastorno del sueño al menos una vez durante el estudio.

Equilibrio entre vida laboral y personal

Los participantes que declararon tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor satisfacción laboral también tendían a declarar un mayor bienestar general, mientras que los sentimientos de desánimo o irritabilidad en el trabajo se asociaban con un menor bienestar.

Los expertos inciden en que estos resultados apelan a los empresarios, los responsables políticos y los profesionales sanitarios a prestar mayor atención a la calidad del sueño, al bienestar en el lugar de trabajo y al equilibrio entre la vida laboral y personal.

Solo así, subrayan, se asegurará que los trabajadores mayores de 50 años se mantengan sanos y económicamente activos durante más tiempo, una condición de la que parten muchas de las reformas a los sistemas de pensiones que hoy se debaten o implementan en Europa.

Mas información en Deutsche Welle