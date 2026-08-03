Alibaba presenta su último modelo de IA con capacidades mejoradas de codificación y razonamiento

HANGZHOU, La empresa tecnológica china Alibaba presentó hoy lunes su último modelo de lenguaje de gran tamaño, Qwen3,8-Max, lo que supone una importante actualización en su serie Qwen con capacidades avanzadas en la programación, el trabajo en la vida real y la investigación.

El modelo cuenta con 2,4 billones de parámetros y admite una ventana de contexto de hasta un millón de tokens, según informó la empresa. De acuerdo con la plataforma de evaluación independiente Arena, los modelos Qwen se sitúan entre los modelos de lenguaje de gran tamaño de primer nivel a escala mundial.

Qwen3,8-Max demuestra competencia en la programación autónoma y la ejecución a largo plazo, funcionando de forma independiente durante largos períodos sin intervención humana, según Alibaba.

Con el objetivo de crear desde cero un marco de agentes que evoluciona por sí mismo, Qwen3,8-Max desarrolló un ciclo de ingeniería que sintetiza los comentarios de los usuarios, las mejores prácticas de la comunidad y los datos de autocomprobación.

Mediante iteraciones continuas de generación de código, pruebas, previsualización y análisis de registros, produjo «oh-my-cli», un marco de agentes que evoluciona por sí mismo y que se ha publicado íntegramente como código abierto en GitHub.

Las empresas tecnológicas chinas han avanzado recientemente en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial (IA).

En julio, la empresa emergente de IA Moonshot AI lanzó el modelo Kimi K3, que cuenta con 2,8 billones de parámetros, lo que lo convierte en el modelo de IA de código abierto con mayor número de parámetros a nivel mundial, de acuerdo con la empresa.

Expertos señalaron que un número cada vez mayor de grandes modelos chinos de código abierto está pasando de los avances individuales a los colectivos, proporcionando nuevos enfoques para el desarrollo global de la IA.

Con información de – Xinhua