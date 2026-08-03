Quito reduce las muertes por siniestros viales en 2026, pero expertos alertan posible subregistro y falta de controles

Las cifras oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestran una reducción en el número de fallecidos por siniestros viales en Quito entre enero y julio de 2026.

Sin embargo, especialistas en seguridad vial advierten que los datos podrían reflejar un subregistro de casos y sostienen que la disminución solo será sostenible si se fortalecen los controles de velocidad, la presencia permanente de agentes y la planificación de políticas públicas.

¿Cuántos fallecidos registró Quito por siniestros viales en 2026?

Según datos de la AMT, entre enero y julio de 2026 se reportaron:

2.109 siniestros de tránsito

1.284 personas lesionadas

138 fallecidos

En el mismo período de 2025 se registraron:

2.114 siniestros.

1.358 lesionados.

152 fallecidos.

Esto representa una reducción de 14 muertes y 74 personas lesionadas, mientras que el número de siniestros prácticamente se mantiene estable.

Expertos advierten que podría existir un subregistro de fallecidos

El especialista en transporte y seguridad vial, Guillermo Abad, considera que las cifras deben analizarse con cautela.

Explica que muchos siniestros no quedan registrados porque las partes llegan a acuerdos extrajudiciales tras la intervención de agentes de tránsito.

Además, sostiene que otro problema es el registro de fallecidos, ya que las estadísticas oficiales suelen contabilizar únicamente las muertes ocurridas en el lugar del accidente.

Las personas que fallecen horas o días después en hospitales podrían no incorporarse a las cifras oficiales.

La velocidad sigue siendo la principal causa de muerte

Abad asegura que el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor asociado a los accidentes mortales.

Por ello cuestiona que en algunos sectores exista presión para aumentar los límites de velocidad o retirar radares.

Según el especialista, los radares únicamente informativos no generan cambios significativos en el comportamiento de los conductores.

Considera que los controles deben incluir sanciones efectivas y una vigilancia permanente para reducir la siniestralidad.

La presencia visible de agentes es la medida más efectiva

Andrea Flores, coordinadora de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial en Ecuador, reconoce que la reducción de fallecidos es positiva, pero advierte que vías como la avenida Simón Bolívar continúan concentrando un alto número de accidentes graves.

La experta recomienda priorizar intervenciones en las intersecciones y corredores con mayor riesgo mediante infraestructura vial más segura y controles focalizados.

Además, sostiene que la presencia constante y visible de agentes civiles de tránsito es una de las herramientas más eficaces para prevenir conductas peligrosas y fortalecer el cumplimiento de la normativa.

Especialistas piden fortalecer la seguridad vial en Quito

Los expertos coinciden en que una reducción estadística no significa necesariamente que el problema esté resuelto.

Insisten en que Ecuador necesita políticas públicas sostenidas, reglamentos pendientes de aplicación, mayor fiscalización, controles tecnológicos y campañas permanentes de prevención para reducir la mortalidad en las vías.

Mientras tanto, consideran que las cifras oficiales deben interpretarse junto con estudios técnicos que permitan determinar si la disminución responde a mejoras reales en la seguridad vial o a un subregistro de casos.

Con información de – El Universo