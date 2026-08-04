BYD hace historia en Ecuador: su propio megabuque llega a Manta con 1.000 vehículos tras disparar sus ventas un 140%

Ecuador se convirtió en un nuevo punto estratégico para la expansión global de la gigante china BYD. Por primera vez, uno de los buques propios de la automotriz recaló en el Puerto de Manta con cerca de 1.000 vehículos, un movimiento que refleja el acelerado crecimiento de la marca en el país, donde sus ventas aumentaron 140% durante el primer semestre de 2026.

La llegada del BYD Changzhou, una embarcación con capacidad para transportar hasta 7.000 automóviles, marca un hito para la industria automotriz y la actividad portuaria ecuatoriana. La empresa confirmó que espera repetir este tipo de operaciones si la demanda local mantiene el ritmo de crecimiento.

BYD convierte a Ecuador en una parada estratégica de su flota mundial

La llegada del BYD Changzhou representa el primer ingreso a Ecuador de un buque que pertenece directamente a la fabricante china de vehículos eléctricos e híbridos.

Marisol Jácome, directora Comercial de BYD Ecuador, destacó que este hecho demuestra la importancia que ha adquirido el mercado ecuatoriano para la compañía.

«Es la primera vez que llegan a un país donde tienen un distribuidor como nosotros. Para nosotros es un orgullo que una marca de esta magnitud le dé tanta importancia a Ecuador», afirmó.

El crecimiento comercial explica esta decisión. Durante el primer semestre de 2026, BYD comercializó 2.490 vehículos, frente a poco más de mil unidades vendidas en el mismo período de 2025. La empresa proyecta cerrar el año con 7.000 vehículos comercializados, consolidándose como uno de los actores de mayor crecimiento del mercado automotor ecuatoriano.

Un megabuque de 200 metros que puede transportar hasta 7.000 automóviles

El BYD Changzhou es una de las 11 embarcaciones que conforman la flota marítima internacional desarrollada por la compañía para distribuir sus vehículos alrededor del mundo.

El buque mide 199,9 metros de eslora y 38 metros de manga, cuenta con múltiples cubiertas para el transporte de automóviles y utiliza un sistema de propulsión de doble combustible, combinando Gas Natural Licuado (GNL) con combustible marino convencional.

Según BYD, esta tecnología permite reducir entre 15% y 25% las emisiones equivalentes de CO₂, reforzando la estrategia de sostenibilidad de la empresa durante el transporte internacional de sus vehículos.

La nave inició su recorrido en China, realizó operaciones en México, llegó posteriormente a Ecuador y continuará su ruta hacia San Antonio, Chile.

El Puerto de Manta suma un nuevo hito logístico

Para el Terminal Portuario de Manta (TPM), la operación representa un acontecimiento sin precedentes.

Su presidente, Roberto Salazar, explicó que la diferencia frente a otros embarques de vehículos radica en que el barco pertenece a la propia fabricante y forma parte de una moderna red logística diseñada para abastecer directamente a distintos mercados internacionales.

Además del impacto comercial, la llegada del buque genera ingresos para el puerto por concepto de servicios portuarios, atención a la embarcación, carga y tripulación, fortaleciendo el posicionamiento de Manta como uno de los principales puntos logísticos del Pacífico sur.

China fortalece su presencia en el mercado automotor ecuatoriano

La llegada del BYD Changzhou refleja un cambio en la estrategia de las grandes automotrices chinas, que ya no solo exportan vehículos al Ecuador, sino que comienzan a integrar al país dentro de sus rutas logísticas internacionales.

El crecimiento sostenido de la demanda de vehículos eléctricos e híbridos, sumado a la consolidación de marcas asiáticas en el mercado nacional, convierte a Ecuador en un destino cada vez más relevante para la inversión y expansión de la industria automotriz global.

Fuente: Vistazo