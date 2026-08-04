Urgente!

Unas gotas oftálmicas sorprenden por su potencial para restaurar la visión
Zverev continúa al ataque en Montreal, ahora aconsejado por Nadal
Pasaje entre Durán y Guayaquil sube a $0,70 y usuarios cuestionan que el aumento supere el 40 %
Primeros muertos en Estados Unidos por un brote de diarrea explosiva causado por lechugas contaminadas de Cyclospora
August 4, 2026

Portaltic.-Telegram desaparece de la App Store de Apple durante unas horas tras detectar contenido de abuso sexual infantil

  • agosto 4, 2026
  • 0
  • 488
  • 2 Min Read

MADRID 4 Ago. (Portaltic/EP) –

La aplicación de mensajería Telegram ha sido retirada de la App Store en varios países durante unas horas, tras identificar la violación de ciertas directrices de la tienda de Apple, que prohíben distribuir material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

Telegram desapareció repentinamente de la tienda de ‘apps’ y videojuegos de Apple este lunes 3 de agosto durante un breve periodo en varios países, y reapareció posteriormente a las 22:45 horas ET (a las 04:45 horas en horario peninsular).

Tras este episodio, los de Cupertino han explicado que la retirada de la ‘app’ de mensajería instantánea se ha debido a que identificaron la distribución de contenido que «viola las directrices» de la App Store, concretamente, en relación a la prohibición del material de abuso sexual infantil.

«La aplicación fue posteriormente restablecida, después de que el desarrollador eliminara de inmediato el contenido y suspendiera al usuario que lo había publicado», ha explicado Apple en declaraciones al periodista de Bloomberg Mark Gurman, quien las ha compartido en X (antes Twitter).

Por su parte, Telegram ha respondido a esta explicación de Apple mediante su cuenta oficial en la propia red social X, cuestionando si «esta postura se aplicará por igual a todas las demás aplicaciones de la tienda en el futuro».

Junto a ello, Telegram ha compartido igualmente un enlace a su página de seguridad, donde explica todas las medidas y mecanismos que aplica a la ‘app’ de mensajería para bloquear y eliminar millones de contenidos que violan sus términos de servicio.

No es la primera vez que Apple retira Telegram de su tienda por la distribución de contenido prohibido, ya que en 2018 también fue eliminada de la App Store por razones parecidas, al detectar contenido de pornografía infantil en la aplicación por parte de sus usuarios.

Con información de Europa Press

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Tecnología

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Tecnología

China insta a EEUU a apoyar una

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, instó a Washington

admin
enero 29, 2024
Empresas Titulares Tecnología

Presentan invonaciones tecnológicas para personas con disminución

Los avances tecnológicos han aportado a la mejora de la salud,

admin
enero 29, 2024
Titulares Tecnología

TikTok España se apoya en Unicef para

TikTok España ha anunciado su colaboración con Unicef España y organizaciones

admin
febrero 6, 2024
Titulares Tecnología

Microsoft anuncia inversión de 3.500 millones de

Berlín, 15 feb (dpa) – Microsoft planea invertir casi 3.300 millones de euros (3.500

admin
febrero 15, 2024