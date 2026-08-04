Primeros muertos en Estados Unidos por un brote de diarrea explosiva causado por lechugas contaminadas de Cyclospora

Las autoridades explican que los fallecidos tenían afecciones previas que pudieron agravar los síntomas.

Las autoridades de Michigan han informado este lunes del fallecimiento de dos personas como consecuencia del brote de ciclosporiasis transmitido a través de lechugas contaminadas con este parásito que afecta a varios Estados de EE UU. Se trata de las primeras muertes como consecuencia de la diarrea explosiva causada por el parásito Cyclospora, que se transmite a través de alimentos o líquidos contaminados con heces humanas.

Los dos fallecidos presentaban problemas de salud previos que podrían haberse agravado con los efectos causados por la diarrea explosiva, como la deshidratación y debilidad muscular, según los registros médicos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, el Estado donde más casos se han reportado, rechaza ofrecer información adicional sobre los dos fallecimientos.

Las autoridades sanitarias informaron de que “tienen conocimiento de dos muertes relacionadas con la ciclosporiasis en personas con problemas de salud preexistentes en Michigan, como parte de este brote”. El organismo estatal explica en su página web que ambas personas fallecidas padecían “afecciones de salud subyacentes importantes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación”.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico que puede contaminar alimentos o agua frescos y provocar diarrea grave en las personas infectadas. La infección por esta bacteria puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas y se suele tratar con antibióticos.

Las autoridades recuerdan que las muertes por ciclosporiasis no son frecuentes, ya que la infección “generalmente no es una enfermedad mortal”. Desde que a principios del pasado mayo estalló el brote de Cyclospora por la contaminación de lechugas distribuidas en varios Estados, se han registrado un total de 11.234 casos en Michigan, incluyendo 193 personas que requirieron hospitalización.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han identificado más de 18.000 casos de ciclosporiasis autóctona esta temporada; 6.707 casos están confirmados y otros 11.500 están siendo sometidos a pruebas y análisis de laboratorio adicionales para determinar si la enfermedad se adquirió en Estados Unidos, según recoge la cadena CNN.

Los organismos sanitarios iniciaron hace unas semanas una investigación sobre la cadena de comida rápida Taco Bell por su supuesta relación con el brote de ciclosporosis registrado en al menos nueve Estados del país. La crisis sanitaria apuntaba, sin embargo, a un problema de mayor alcance que puede estar relacionado con lechuga contaminada. Unas semanas más tarde, la empresa agroalimentaria Taylor Farms publicó un comunicado: “El 17 de julio, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora. Los productos que se encuentran actualmente a la venta no son los afectados“.

Los responsables sanitarios explican que es habitual que los casos de ciclosporiasis aumenten durante la primavera y el verano en Estados Unidos, según los CDC. Este año, el número de casos se ha disparado por el brote relacionado con las lechugas iceberg.

Mas información en El País