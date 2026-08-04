Zverev continúa al ataque en Montreal, ahora aconsejado por Nadal

Por Kristina Puck (dpa)

Montreal (Canadá), 3 ago (dpa) – Alexander Zverev ya prepara en Montreal su participación en el torneo Masters 1000 sobre pista dura, antes del US Open, y cuenta con la valiosa ayuda de los consejos que obtuvo en la Academia Rafa Nadal durante sus vacaciones.

Las zapatillas de Zverev chirrían en la pista dura mientras el tenista alemán lanza derechazos y remates potentes por encima de la red durante el entrenamiento. Su padre y entrenador, Alexander Zverev Sr., lo observa atentamente. En Montreal, Canadá, Zverev reaparece tras perder la final de Wimbledon contra el italiano Jannik Sinner y después de un parón de tres semanas.

ARCHIVO – Alexander Zverev, tras caer en la final de Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner. Foto: Frank Molter/dpa

Tras quedar exento en la primera ronda de Montreal, entra en la competición en la segunda. Es la primera prueba de fuego para su próximo gran objetivo: el US Open, que comienza el 30 de agosto. El campeón de Roland Garros cuenta con dos destacadas actuaciones en torneos de Grand Slam, en París y Londres. ¿Podrá conseguir otro título de Grand Slam en Nueva York este verano, su gran sueño?

Primero un descanso con Sophia Thomalla, luego consejos de Nadal

Tras unas relajantes vacaciones en Ibiza con su pareja, la presentadora televisiva Sophia Thomalla, el tenista hamburgués se preparó para la gira norteamericana en la academia de Rafael Nadal en Mallorca. Contó una vez más con el apoyo del tío de Nadal, Toni. «Es una gran ayuda. Toni pasó mucho tiempo con nosotros en la pista. Rafa también vino dos veces. Siempre es genial escuchar sus opiniones sobre mi juego», dijo Zverev.

El número dos del mundo conoce la Academia Nadal en Manacor desde el año pasado. Durante la temporada, que fue irregular en cuanto a rendimiento y estuvo marcada por varios contratiempos físicos, la colaboración no se tradujo en que Toni Nadal acompañara al número uno alemán a los torneos, como se esperaba. El exentrenador de Nadal, 22 veces ganador de torneos de Grand Slam, declinó la invitación.

Becker advierte: El tiempo se acaba para los grandes títulos

Ahora la situación es diferente. Incluso con el apoyo habitual de su familia, Zverev puso fin a su aparentemente interminable sequía de títulos de Grand Slam hace casi dos meses en París con su primera victoria. Sigue valorando los consejos de Nadal, antiguo rival y ahora retirado.

Zverev explicó lo gratificante que es escuchar a Rafa sobre cómo puede mejorar. «Quiero seguir mejorando cada día», afirmó. Solo con esta actitud el alemán puede competir con el número uno del mundo, Sinner, 24 años, y el español Carlos Alcaraz, de 23.

El título en París y la final de Wimbledon fueron hitos en el desarrollo de Zverev, comentó Boris Becker en su podcast con la también extenista Andrea Petkovic.

Al mismo tiempo, advirtió que el tiempo apremia si no quiere quedarse como un campeón de un solo torneo de Grand Slam. «Si yo fuera él, me daría prisa y aseguraría las próximas victorias». «Tiene 29 años, no 25», dijo Becker. «Creo que puede mantener este nivel durante otro año y medio o dos años».

Sinner y Alcaraz no tendrán competencia en Montreal

Zverev se permitió un descanso más corto entre torneos que sus principales rivales. En Montreal, no podrá competir contra Sinner y Alcaraz. Al igual que el serbio Novak Djokovic, el jugador con más títulos de Grand Slam, ambos comenzarán su preparación para el US Open en Cincinnati. Alcaraz, quien ha estado de baja durante meses por su lesión de muñeca, planea regresar allí a mediados de agosto.

En Montreal, Zverev es el cabeza de serie número uno y puede dar un golpe de autoridad con un título. «Ha sido un buen año. El año aún no ha terminado», dijo.

Con información de Agencia DPA