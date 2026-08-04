Liga de Quito cambia de estadio para enfrentar a Independiente del Valle: esta es la razón y cómo comprar las entradas

El duelo de la fecha 24 de la Liga Ecuabet 2026 no se jugará en el Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito confirmó que será local en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda debido a un compromiso institucional previamente adquirido.

Liga de Quito sorprendió a sus hinchas al anunciar que el esperado partido frente a Independiente del Valle, correspondiente a la fecha 24 de la Liga Ecuabet 2026, cambiará de escenario.

El encuentro se disputará el viernes 7 de agosto, a las 19:00, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, casa de Aucas, y no en el tradicional estadio Rodrigo Paz Delgado.

El cambio de sede responde a que el estadio de Ponciano fue alquilado con anticipación para un evento internacional de la comunidad de los Testigos de Jehová, por lo que no estará disponible para el compromiso del campeonato ecuatoriano.

¿Por qué Liga de Quito no jugará en el Rodrigo Paz Delgado?

A través de un comunicado oficial, Liga de Quito explicó que la modificación obedece a un compromiso institucional adquirido con anterioridad.

El club informó que el estadio Rodrigo Paz Delgado albergará un evento internacional organizado por la comunidad de los Testigos de Jehová, lo que imposibilita la realización del partido ante Independiente del Valle en ese escenario.

La institución también pidió el respaldo de su hinchada para acompañar al equipo en un duelo clave en la lucha por los puestos de clasificación.

Liga de Quito e Independiente del Valle llegan con objetivos distintos

El encuentro tendrá un peso importante en la recta final de la Liga Ecuabet 2026.

Independiente del Valle llega como líder del campeonato con 58 puntos, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, Liga de Quito ocupa el sexto lugar con 35 unidades y necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y asegurar un cupo a torneos internacionales.

Ambos equipos también piensan en la Copa Libertadores

Además de su enfrentamiento en el torneo local, tanto Liga de Quito como Independiente del Valle afrontarán compromisos decisivos en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Liga de Quito visitará a Mirassol el 13 de agosto.

Independiente del Valle jugará como visitante frente a Deportes Tolima el 11 de agosto.

Por ello, el partido del viernes también servirá como una importante prueba antes de sus desafíos continentales.

Entradas para Liga de Quito vs. Independiente del Valle: precios y venta

El club confirmó que la venta de boletos será exclusivamente en línea.

Canje para abonados

Los abonados podrán realizar el canje de sus entradas los 4 y 5 de agosto mediante la plataforma oficial del club.

Los propietarios de suites y palcos deberán retirar sus boletos en el Hotel Dann Carlton y contarán con accesos diferenciados el día del compromiso.

Venta al público

La venta general comenzará el jueves 6 de agosto, únicamente por el portal web de Liga de Quito.

Precios de las entradas:

General: $10

General Central: $12

Tribuna: $15

Palco: $35

El club confirmó que las barras organizadas conservarán sus ubicaciones habituales dentro del estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Un partido que puede marcar la recta final del campeonato

Con Independiente del Valle defendiendo el liderato y Liga de Quito buscando acercarse a los primeros lugares, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada 24.

Aunque el cambio de escenario modifica la logística habitual para los aficionados albos, el encuentro mantiene un alto interés por la importancia de los puntos en disputa y la cercanía de los compromisos internacionales de ambos clubes.

Con información de – El Universo