Putin firma la ley que legaliza las criptomonedas en Rusia

Moscú, 4 ago (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que establece el marco jurídico para la circulación legal de criptomonedas en el país, según el documento publicado en el portal oficial de actos jurídicos.

La normativa reconoce las criptomonedas como un tipo de propiedad y permite a los ciudadanos invertir legalmente en estos activos a través de bolsas, corredores y plataformas de intercambio registradas en Rusia.

La supervisión del mercado estará a cargo del Banco de Rusia, mientras que el Gobierno podrá imponer restricciones especiales por motivos de seguridad nacional, en coordinación con el banco central y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026, aunque algunas disposiciones se aplicarán de forma gradual hasta 2027.

Con información de Agencia Sputnik