Urgente!

Feriado del 10 de agosto: ya se vendió el 50 % de los pasajes de Guayaquil a Cuenca y aumenta la demanda de boletos
Portavoz de defensa chino rechaza retórica de «amenaza de China» en nuevo libro blanco de defensa de Japón
Daniel Noboa viajará a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella
Volumen de industria de IA de China crece 40% superando 1,2 billones de yuanes en 2025
August 4, 2026

Putin firma la ley que legaliza las criptomonedas en Rusia

  • agosto 4, 2026
  • 0
  • 579
  • 1 Min Read

Moscú, 4 ago (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que establece el marco jurídico para la circulación legal de criptomonedas en el país, según el documento publicado en el portal oficial de actos jurídicos.

La normativa reconoce las criptomonedas como un tipo de propiedad y permite a los ciudadanos invertir legalmente en estos activos a través de bolsas, corredores y plataformas de intercambio registradas en Rusia.

La supervisión del mercado estará a cargo del Banco de Rusia, mientras que el Gobierno podrá imponer restricciones especiales por motivos de seguridad nacional, en coordinación con el banco central y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026, aunque algunas disposiciones se aplicarán de forma gradual hasta 2027.

Con información de Agencia Sputnik

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024