Gabriela Rivadeneira denuncia una “ruptura democrática” y lleva el caso de la Revolución Ciudadana ante la CIDH, la ONU y la OEA

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, aseguró que su movimiento enfrenta una estrategia para impedir su participación en las elecciones de 2026 y anunció una ofensiva jurídica tanto en Ecuador como en organismos internacionales. La dirigente denunció que la organización no recibió ninguna notificación oficial sobre el proceso que derivó en la suspensión de sus derechos políticos, lo que, según afirmó, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

Rivadeneira también acusó al Gobierno de Daniel Noboa de intentar dejar a Acción Democrática Nacional (ADN) como la única fuerza política con plenas garantías para competir en los comicios. Además, alertó sobre presuntas presiones desde juntas electorales provinciales y amenazas del crimen organizado contra candidatos de su organización.

La Revolución Ciudadana activa acciones legales en Ecuador y organismos internacionales

La presidenta de la Revolución Ciudadana informó que el movimiento presentó recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), además de una denuncia por presunto fraude procesal contra una fiscal delegada.

En el ámbito internacional, anunció que la organización acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, con el objetivo de denunciar lo que considera una vulneración de los derechos políticos y de participación de su movimiento.

Rivadeneira afirma que nunca fueron notificados del proceso

Uno de los principales cuestionamientos de la dirigente se centra en el procedimiento que desembocó en la suspensión del movimiento político.

Según explicó, entre el 4 de marzo y el 4 de agosto de 2026 la Revolución Ciudadana no recibió ninguna notificación oficial que informara sobre una investigación en su contra.

A criterio de Rivadeneira, esa situación impidió ejercer el derecho a la defensa y responder oportunamente a los señalamientos formulados durante el proceso.

Denuncia presunta injerencia en las juntas electorales provinciales

Rivadeneira sostuvo que la mayoría de las juntas electorales provinciales habría recibido la instrucción de suspender o impedir la inscripción de candidaturas de la Revolución Ciudadana.

La dirigente afirmó que estos organismos estarían controlados por representantes vinculados a ADN y aseguró que esta sería una nueva estrategia luego del supuesto fracaso de un plan previo para impedir la participación de candidatos que realizaron sus elecciones primarias mediante otras organizaciones políticas.

Asimismo, cuestionó el sistema digital implementado por el CNE para la inscripción de candidaturas, al señalar que presenta fallas técnicas que complican el registro de postulaciones.

Crimen organizado y violencia política, otro obstáculo para las candidaturas

La presidenta de la Revolución Ciudadana también vinculó el proceso electoral con la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Según indicó, al menos cuatro dirigentes mujeres de su organización desistieron de sus candidaturas debido a amenazas del crimen organizado y presiones políticas en sus territorios.

«No van a poder candidatizarse porque no solo tienen la amenaza del Gobierno, sino ahora la amenaza del crimen organizado», manifestó durante su pronunciamiento.

«Quieren ir solos en la papeleta», afirma la dirigente

Rivadeneira sostuvo que el objetivo del oficialismo sería impedir la participación efectiva de la Revolución Ciudadana en las elecciones.

«Quieren ir solos en la papeleta«, afirmó, al señalar que varios aspirantes de su organización se han visto obligados a buscar el respaldo de otras organizaciones políticas para mantener vivas sus candidaturas.

La dirigente calificó este escenario como una «ruptura democrática» y reiteró que su movimiento continuará impulsando acciones legales tanto en Ecuador como ante instancias internacionales para revertir las decisiones que afectan su participación electoral. Fin