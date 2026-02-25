U. Católica no acepta la razón de LigaPro para suspender el duelo ante Emelec

El equipo camarata emitió un comunicado sobre la reunión que tuvo con LigaPro y los polémicos documentos

La controversia por la suspensión del encuentro entre Universidad Católica y Emelec, pactado originalmente para la primera jornada de la LigaPro 2026, escaló este lunes 23 de febrero tras un contundente pronunciamiento del equipo capitalino. Luego de una inspección en la ciudad de Guayaquil, la dirigencia camarata aseguró que los documentos utilizados para justificar la postergación del partido carecen de fundamentos reales de seguridad.

Universidad Católica se presentó en el estadio Rodrigo Paz Delgado el sábado 21 de febrero.GUSTAVO GUAMAN

El gerente general de la institución, Luis Roggiero, lideró la diligencia para acceder a la documentación que, hasta ese momento, se manejaba bajo un estatus de reserva. Sin embargo, el club denunció que el proceso careció de transparencia, ya que no se les permitió obtener copias físicas de los informes y la revisión se limitó estrictamente a la visualización de tres archivos digitales en el monitor de un funcionario.

Tras el análisis de dichos textos, Universidad Católica fue enfática al señalar que ninguno de los documentos contenía información confidencial ni revelaba un riesgo real para el desarrollo del evento deportivo.

Entre los archivos figuraba una respuesta de la Intendencia del Guayas sobre resguardo para el proceso electoral de Emelec, una denuncia por hostigamiento en plataformas digitales y una recomendación administrativa de no abandonar la provincia bajo el argumento de que la policía local no podía garantizar protección fuera de su jurisdicción.

Para la cúpula de la Católica, estos elementos son insuficientes para invocar una causa de fuerza mayor. La institución emitió una advertencia: permitir que situaciones administrativas internas o recomendaciones sin sustento objetivo alteren el calendario oficial sienta un precedente sumamente peligroso para la integridad y la organización del fútbol profesional en Ecuador.

Continuarán con procesos legales en Universidad Católica

Finalmente el Trencito Azul sentenció que continuarán «ejerciendo las acciones legales que le asisten». Previamente, el presidente del club, Pablo Ortiz, dijo que llegarán hasta la Conmebol y la FIFA por lo ocurrido el pasado sábado 21 de febrero.

Confirmado.net – Expreso